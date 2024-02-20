Вночі РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі

Сили ППО збили всі 23 "шахеда" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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На Півдні сили ППО збили 4 ударних БпЛА / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 20 лютого російські окупанти атакували Україну дронами Shahed-131/136. Чергова ворожа атака була спрямована по південно-східних і центральних регіонах.

В операційній зоні Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито 4 ударних БпЛА зазначеного типу: по одному в Херсонській та Миколаївській областях, два - у Кіровоградській області.

"Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано", - повідомила пресслужба Сил оборони Півдня.

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Крім того, минулої ночі окупанти атакували дронами Полтавщину, під ударом опинився промисловий об'єкт. Спалахнула пожежа.

"У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом виявився промисловий об'єкт. Це викликало пожежу", - повідомив у Telegram голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС і 85 осіб. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

На Дніпропетровщині уламки збитого російського "Шахеда" пошкодили 3 дачні будинки та 2 автомобілі у Дніпровському районі.

"Вночі наші захисники збили над областю два "Шахеди". Безпілотники приземлили в Синельниківському та Дніпровському районах. В останньому через падіння уламків російського смертоносного заліза пошкоджено 3 дачні будинки та 2 авто", - повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

На Дніпропетровщині пошкоджено автівки / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки атаки дронів на Дніпропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки атаки дронів на Дніпропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Тим часом у Повітряних силах повідомили, що в ніч на 20 лютого 2024 року РФ атакувала Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, керованою авіаційною ракетою Х-31 і 23 ударними безпілотниками типу "Shahed".

У результаті бойової роботи збито всі 23 "шахеда" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Знищено 23 ударних БПЛА / Фото: t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 12 лютого в Дніпрі прогриміли кілька вибухів. Російські окупанти атакували місто "Шахедами".

Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. У Дніпрі спостерігалися перебої з подачею електрики, води і тепла.

Мер міста Борис Філатов повідомив, що через нічні обстріли Дніпра в місті проходить евакуація однієї з лікарень і закриваються школи.

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