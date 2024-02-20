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Вночі РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі

Анна Ярославська
20 лютого 2024, 07:58оновлено 20 лютого, 09:08
Сили ППО збили всі 23 "шахеда" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
Атака дронов
На Півдні сили ППО збили 4 ударних БпЛА / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 20 лютого російські окупанти атакували Україну дронами Shahed-131/136. Чергова ворожа атака була спрямована по південно-східних і центральних регіонах.

В операційній зоні Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито 4 ударних БпЛА зазначеного типу: по одному в Херсонській та Миколаївській областях, два - у Кіровоградській області.

"Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано", - повідомила пресслужба Сил оборони Півдня.

відео дня

Крім того, минулої ночі окупанти атакували дронами Полтавщину, під ударом опинився промисловий об'єкт. Спалахнула пожежа.

"У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом виявився промисловий об'єкт. Це викликало пожежу", - повідомив у Telegram голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС і 85 осіб. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

На Дніпропетровщині уламки збитого російського "Шахеда" пошкодили 3 дачні будинки та 2 автомобілі у Дніпровському районі.

"Вночі наші захисники збили над областю два "Шахеди". Безпілотники приземлили в Синельниківському та Дніпровському районах. В останньому через падіння уламків російського смертоносного заліза пошкоджено 3 дачні будинки та 2 авто", - повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Вночі РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі
На Дніпропетровщині пошкоджено автівки / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Вночі РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі
Наслідки атаки дронів на Дніпропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Вночі РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі
Наслідки атаки дронів на Дніпропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Тим часом у Повітряних силах повідомили, що в ніч на 20 лютого 2024 року РФ атакувала Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, керованою авіаційною ракетою Х-31 і 23 ударними безпілотниками типу "Shahed".

У результаті бойової роботи збито всі 23 "шахеда" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Знищено 23 ударні БПЛА
Знищено 23 ударних БПЛА / Фото: t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 12 лютого в Дніпрі прогриміли кілька вибухів. Російські окупанти атакували місто "Шахедами".

Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. У Дніпрі спостерігалися перебої з подачею електрики, води і тепла.

Мер міста Борис Філатов повідомив, що через нічні обстріли Дніпра в місті проходить евакуація однієї з лікарень і закриваються школи.

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