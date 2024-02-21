РФ вдарила по Україні дронами і ракетами: скільки повітряних цілей вдалося збити

Внаслідок бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 з 19 "шахедів" у межах чотирьох областей.

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ЗСУ відбили ракетно-дроновий удар РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Сили оборони Півдня

У ніч на 21 лютого російські окупанти атакували Україну з повітря із застосуванням шести ракет і 19 дронів-камікадзе типу "Шахед". Захисникам українського неба вдалося збити одну ракету і 13 ворожих безпілотників.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, минулої ночі окупанти застосували:

зенітну керовану ракету С-300 (Ростовська обл.);

керовану авіаційну ракету Х-59 (Білгородська обл.);

чотири крилаті ракети Х-22 (Ростовська обл.);

19-ю ударних безпілотників типу Shahed (Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Внаслідок бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 з 19 "шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

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"Частина з шести не уражених ворожих БПЛА не досягла своїх цілей", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Знищено 13 дронів і ракету Х-59 / t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що українські військові збили ще один російський літак Су-34 - цей винищувач-бомбардувальник став вже сьомим ворожим бортом, збитим останнім часом.

Нагадаємо, західні аналітики припускають, що Росія вже могла застосовувати по Україні крилаті ракети Х-69. Попередньо, ракети випускали із Су-34, проте носіями для цих засобів ураження можуть бути літаки ВКС РФ та інших типів.

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