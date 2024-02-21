РФ вдарила по Україні дронами і ракетами: скільки повітряних цілей вдалося збити

У ніч на 21 лютого російські окупанти атакували Україну з повітря із застосуванням шести ракет і 19 дронів-камікадзе типу "Шахед". Захисникам українського неба вдалося збити одну ракету і 13 ворожих безпілотників.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, минулої ночі окупанти застосували:
- зенітну керовану ракету С-300 (Ростовська обл.);
- керовану авіаційну ракету Х-59 (Білгородська обл.);
- чотири крилаті ракети Х-22 (Ростовська обл.);
- 19-ю ударних безпілотників типу Shahed (Приморсько-Ахтарськ – РФ).
Внаслідок бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 з 19 "шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.
"Частина з шести не уражених ворожих БПЛА не досягла своїх цілей", - йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Як повідомляв Главред, командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що українські військові збили ще один російський літак Су-34 - цей винищувач-бомбардувальник став вже сьомим ворожим бортом, збитим останнім часом.
Нагадаємо, західні аналітики припускають, що Росія вже могла застосовувати по Україні крилаті ракети Х-69. Попередньо, ракети випускали із Су-34, проте носіями для цих засобів ураження можуть бути літаки ВКС РФ та інших типів.
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