Ракетний удар РФ по Україні 8 липня: рятувальники назвали кількість загиблих і поранених

Унаслідок масованого удару РФ по Україні в понеділок, 8 липня, загинули 44 людини, ще 196 осіб дістали поранення.

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Результати удару по дитячій лікарні Охматдит 8 липня / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Андрій Єрмак

Унаслідок масованого удару країни-агресора РФ по Україні минулого понеділка, 8 липня, загинули 44 людини, а ще 196 осіб дістали поранення. Про це заявила керівник прес-служби ДСНС України Світлана Водолага, повідомляє Еспресо.

За її даними, у Києві загинуло 33 людини, у Кривому Розі - 11.

"Під обстріли в ранковий час потрапили Київ, Дніпро, Кривий Ріг і частково Київська область. На жаль, загинули 44 людини і 196 осіб постраждали, з них 10 дітей. Рятувальниками було врятовано 11 осіб, з них троє дітей", - повідомила Водолага.

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За її словами, у Києві того дня загинули 33 і постраждали 125 осіб, з них - 10 дітей. Крім того, медикам і рятувальникам вдалося врятувати 11 осіб.

Водолага зазначила, що 8 липня рятувальники виїжджали до семи районів столиці, у Києві було опрацьовано понад 500 заявок на лінію 101 щодо влучень і падіння уламків.

"Загалом рятувальники працювали на 18 локаціях. Наймасованішими та найстрашнішими були п'ять локацій - дитяча лікарня Охматдит, медичний заклад Адоніс, житловий будинок у Шевченківському районі, у Голосіївському районі та бізнес-центр на Ушинського. Саме та, де загинули люди", - зазначила вона.

Що таке дитяча лікарня "Охматдит" Багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні, яку росіяни атакували крилатими ракетами 8 липня.

Масований ракетний удар по Києву 8 липня 2024 року - що відомо

Зранку 8 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару - під ударом РФ була вся Україна. У Києві ракетами було пошкоджено будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі. Були прильоти по енергетичних об'єктах столиці.

Уранці 10 липня в ДержНС повідомили, що в Києві завершилися аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після ракетної атаки РФ 8 липня.

Унаслідок ворожих обстрілів у столиці загинули 33 людини, з них 5 дітей. Також 121 людина постраждала, зокрема 10 дітей. 11 осіб було врятовано.

Слідчі СБУ встановили, що країна-агресор Росія вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101. На місці трагедії вже знайдено відповідні докази: уламки корпусу задньої частини ракети Х-101 із серійним номером і частину керма цієї ж ракети.

РФ вдарила по клініці крилатою ракетою Х-101, яка містить західні компоненти.

"Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення, і, як і раніше, залежить від запчастин із західних країн, особливо зі США", - пишуть журналісти Financial Times.

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