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Ракетний удар окупантів: у Київській області постраждали двоє людей - Нацполіція

Дмитро Відоменко
21 вересня 2023, 08:53 оновлено 21 вересня, 08:54
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Поліція повідомила, що в четвер, 21 вересня, в Київській області в результаті удару Росії постраждали дві людини.
Удар по Київщині
Удар по Київщині знову нанесений окупантами / Нацполіція

У четвер, 21 вересня, в Київській області внаслідок чергового ракетного удару російських окупантів постраждали дві людини. Про це повідомила пресслужба главку Нацполіціі по регіону в Facebook.

На території області виявлено збиті уламки ворожих ракет. На даний момент відомо про двох постраждалих.

Правоохоронці оглядають місце події та допомагають громадянам долати наслідки атаки.

відео дня
Удар по Київщині

Ракетні удари РФ по Україні

В ніч з 20 на 21 вересня в Києві, Харкові, Львові, Рівному, Черкасах пролунали вибухи.

У столиці було чутно як мінімум чотири вибухи.

"В результаті роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Голосіївському і Дарницькому районах столиці. Всі екстрені служби слідують на місця. Інформація про жертви і руйнування уточнюється. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"- написав у Telegram начальник КДВА Сергій Попко.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресора Росії станом на осінь 2023 року в рази менше ракет, ніж було у 2022 році. Разом з тим він звернув увагу на те, що у РФ виробництво ракет триває, при цьому в них досі присутні Західні комплектуючі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував питання про те, яким числом ракет і ударних дронів розташовують окупанти РФ. За його словами, в більшості випадків країна-агресор відразу ж використовує всі дрони і ракети, які встигає виробляти.

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Київська область глава Нацполиции війна Росії та України
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