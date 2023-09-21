Ракетний удар окупантів: у Київській області постраждали двоє людей - Нацполіція

У четвер, 21 вересня, в Київській області внаслідок чергового ракетного удару російських окупантів постраждали дві людини. Про це повідомила пресслужба главку Нацполіціі по регіону в Facebook.
На території області виявлено збиті уламки ворожих ракет. На даний момент відомо про двох постраждалих.
Правоохоронці оглядають місце події та допомагають громадянам долати наслідки атаки.
Ракетні удари РФ по Україні
В ніч з 20 на 21 вересня в Києві, Харкові, Львові, Рівному, Черкасах пролунали вибухи.
У столиці було чутно як мінімум чотири вибухи.
"В результаті роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Голосіївському і Дарницькому районах столиці. Всі екстрені служби слідують на місця. Інформація про жертви і руйнування уточнюється. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"- написав у Telegram начальник КДВА Сергій Попко.
Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресора Росії станом на осінь 2023 року в рази менше ракет, ніж було у 2022 році. Разом з тим він звернув увагу на те, що у РФ виробництво ракет триває, при цьому в них досі присутні Західні комплектуючі.
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував питання про те, яким числом ракет і ударних дронів розташовують окупанти РФ. За його словами, в більшості випадків країна-агресор відразу ж використовує всі дрони і ракети, які встигає виробляти.
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