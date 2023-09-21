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Атака РФ на Київ: у трьох районах уламки наробили біди, постраждали 7 осіб, зокрема і дитина

Анна Ярославська
21 вересня 2023, 09:10 оновлено 21 вересня, 09:15
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У Дарницькому районі столиці медики госпіталізували 9-річну дівчинку. Всього постраждали 7 осіб.
Наслідки ракетного удару по Києву
Наслідки ракетного удару по Києву / Колаж: Главред, фото: КГВА, УНІАН

Рано вранці 21 вересня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Атакували і столицю - в Києві сили ППО збили близько 20 ворожих цілей.

Як повідомили у Київській міській адміністрації, уламки збитих ракет впали в декількох районах столиці:

  • в Шевченківському районі є пошкодження газової труби, обійшлося без загоряння;
  • в Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загоряння. Інформація про жертви та руйнування уточнюється;
  • в Голосіївському районі пошкоджено вікна в 5-поверховому будинку, але інших руйнувань і постраждалих немає.

"Тривога в Києві тривала понад 2 години. Столиця вже перетнула позначку в 1000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення! Лише уявіть - півтора місяці безперервної тривоги", - написав глава КМВА Сергій Попко.

відео дня

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі медики госпіталізували 18-ти річну дівчину і 9-ти річну дівчинку. За його словами, ці постраждалі з будинку поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки.

Також у Дарницькому районі рятувальники гасили пожежу на СТО - загорілися дві автівки. Вибиті вікна в двоповерховому будинку поруч. Також постраждав гуртожиток закладу профтехосвіти.

"Учні були в укритті, серед них постраждалих немає", − повідомив мер столиці.

За уточненими даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них (серед них 9-річна дівчинка) опинилися в лікарнях міста. Чотири людини отримали допомогу на місці.

  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетний удар по Києву 21 вересня
    Ракетний удар по Києву 21 вересня Фото: t.me/VA_Kyiv

Як повідомляв Главред, в Київській області в результаті чергового ракетного удару російських окупантів постраждали дві людини. Правоохоронці оглядають місце події та допомагають громадянам долати наслідки атаки.

У Черкасах внаслідок падіння уламків ракет під час атаки Росії є влучання в об'єкт соціальної інфраструктури. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що влучання було в готель. Почалася пожежа, також загорілися торгові павільйони на ринку. Евакуювали десятеро людей, ще одного — врятували з-під завалів.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи.

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