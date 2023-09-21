Під завалами багато людей: росіяни атакували готель у Черкасах, всі подробиці

Вранці, 21 вересня, Росія влаштувала масовий ракетний удар по Україні. У Черкасах в результаті падіння уламків ракет під час атаки Росії є потрапляння в об'єкт соціальної інфраструктури.
Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, кількість постраждалих зросла з п'яти до семи.
Після роботи сил протиповітряної оборони уламки впали в центральній частині міста.
На фото видно зруйновану будівлю. Триває рятувальна операція.
Незабаром міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що потрапляння було в готель. Почалася пожежа, також загорілися торгові павільйони на ринку. Евакуювали десятеро людей, ще одного — врятували з-під завалів.
Дивіться відео, як рятувальники ДСНС дістають людей з-під завалів:
Станом на 8:30, під завалами можуть перебувати декілька осіб.
Глава Черкаської ОВА Табурець повідомив, що в готелі було більше 20 людей.
"Рятувальна операція буде до кінця дня. Один постраждалий у важкому стані. Адміністраторка будівлі наразі в лікарні, під завалами можуть перебувати ще кілька осіб", - заявив він.
Повідомляється, що одна людина у тяжкому стані – вона отримала серйозні травми хребта та голови. В інших – легкі травми.
Станом на 08:40 кількість травмованих унаслідок російського удару зросла до 10 осіб.
Рятувальна операція продовжується.
Дивіться відео, що розповів Ігор Табурець про постраждалих через удар по Черкасах:
Російська ракетна атака 21 вересня
Вранці 21 вересня, російські окупанти влаштували масований ракетний обстріл України.
Під ударом опинилися Київ, Рівне, Харків, Черкаси та Хмельницький. Крім цього, в деяких областях працювало ППО.
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