Під завалами багато людей: росіяни атакували готель у Черкасах, всі подробиці

Голова Черкаської ОВА Табурець повідомив, що в готелі було більше 20 людей.

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Атака на Черкаси / МВС

Вранці, 21 вересня, Росія влаштувала масовий ракетний удар по Україні. У Черкасах в результаті падіння уламків ракет під час атаки Росії є потрапляння в об'єкт соціальної інфраструктури.

Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, кількість постраждалих зросла з п'яти до семи.

Після роботи сил протиповітряної оборони уламки впали в центральній частині міста.

відео дня

На фото видно зруйновану будівлю. Триває рятувальна операція.

Незабаром міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що потрапляння було в готель. Почалася пожежа, також загорілися торгові павільйони на ринку. Евакуювали десятеро людей, ще одного — врятували з-під завалів.

Дивіться відео, як рятувальники ДСНС дістають людей з-під завалів:

Станом на 8:30, під завалами можуть перебувати декілька осіб.

Глава Черкаської ОВА Табурець повідомив, що в готелі було більше 20 людей.

"Рятувальна операція буде до кінця дня. Один постраждалий у важкому стані. Адміністраторка будівлі наразі в лікарні, під завалами можуть перебувати ще кілька осіб", - заявив він.

Повідомляється, що одна людина у тяжкому стані – вона отримала серйозні травми хребта та голови. В інших – легкі травми.

Станом на 08:40 кількість травмованих унаслідок російського удару зросла до 10 осіб.

Рятувальна операція продовжується.

Ігор Табурець / скріншот

Дивіться відео, що розповів Ігор Табурець про постраждалих через удар по Черкасах:

Російська ракетна атака 21 вересня

Вранці 21 вересня, російські окупанти влаштували масований ракетний обстріл України.

Під ударом опинилися Київ, Рівне, Харків, Черкаси та Хмельницький. Крім цього, в деяких областях працювало ППО.

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