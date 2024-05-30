РФ вдарила ракетами по кінно-спортивному клубу на Харківщині: що відомо про "прильоти"

У Харкові стався ракетний обстріл по двох локаціях. Постраждали 7 осіб.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-raketami-po-konno-sportivnomu-klubu-na-harkovshchine-chto-izvestno-o-priletah-10569071.html Посилання скопійоване

Ракетного удару по Харківщині окупанти завдали в ніч на 30 травня / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Уночі 30 травня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Мала Данилівка в Харківському районі та по місту Харків.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав у Telegram, що в Малій Данилівці є два "прильоти" на території навчального закладу, внаслідок чого зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу. Також частково зруйновано будівлю гуртожитку.

У Харкові стався ракетний обстріл по двох локаціях.

відео дня

"Влучання у двоповерхову адміністративну будівлю комунального підприємства, внаслідок чого відбулося часткове руйнування з подальшим загорянням", - написав Синєгубов.

За його словами, легких ушкоджень зазнали 6 жінок і 1 чоловік.

Ракетний удар по Україні в ніч на 30 травня 2024 року

У ніч на 30 травня російські окупанти в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Ворог здійснив комбінований удар по Україні, випустивши по містах "Шахеди" та крилаті ракети типу Х-101.

Усю увагу ворог зосередив на Старокостянтинові.

У Харкові також гриміли вибухи - ворог випустив по місту вісім ракет. Під ворожий ракетний удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури одного з районів міста. Постраждали чотири людини.

На місці прильоту спалахнула пожежа, перебитий газопровід, постраждали й навколишні будинки - там багато вибитих вікон.

Також ворог завдав ударів також по Малій Данилівці. Є влучання в будівлю ферми, виникла пожежа.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що окупанти завдали по Україні ракетно-авіаційного удару по військових об'єктах і критичній інфраструктурі України. Сили ППО збили 7 крилатих ракет і 32 ударних дрони.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред