Потужна пожежа в Москві: вогонь охопив 4 тисячі "квадратів", залучили авіацію

До гасіння масштабної пожежі залучили гелікоптери Ка-32 і Мі-26. На палаючу будівлю скинуто вже 200 тонн води.

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Пожежу в Москві гасять за допомогою двох гелікоптерів / Колаж: Главред, фото: скріншот

У столиці країни-агресора РФ Москві спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив площу в 4 тисячі квадратних метрів. Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що пожежа нібито виникла у виробничо-складській будівлі.

За даними РИА Новости, до гасіння пожежі залучили авіацію. Горить різнорівнева виробничо-складська будівля. Усередині будівлі знаходяться ємності з легкозаймистою рідиною.

"У гасінні великої пожежі на сході Москви допомагає гелікоптер Ка-32, 40 одиниць техніки та понад 120 осіб, усередині будівлі перебувають ємності з легкозаймистою рідиною", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вертоліт Ка-32 скинув уже 75 тонн води.

Пізніше стало відомо, що пожежу в Москві гасять уже 2 гелікоптери - один із них Мі-26, на палаючу будівлю скинуто вже 200 тонн води.

Дивіться відео - У Москві спалахнула потужна пожежа:

Як повідомляв Главред, вночі 9 травня була атакована нафтобаза в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ. Пошкоджено кілька резервуарів. Крім того, в російському Бєлгороді прогриміли вибухи і спалахнули пожежі.

27 травня в окупованому Луганську прогриміли вибухи, після яких почалася масштабна пожежа. За словами голови Луганської ОДА Артема Лисогора, вибухи прогриміли в районі інфраструктурних об'єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів і авіаційного ремонтного заводу, що розташований поруч.

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