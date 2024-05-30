Росія завдала масованого удару по Україні: у багатьох областях - вибухи

Росіяни вкотре застосували проти України стратегічну авіацію. Читайте нижче подробиці удару Росії 30 травня.

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Росія завдає ударів по Україні / Колаж Главреда. Фото: скріншот мапи повітряних тривог, ДСНС Харківщини

У ніч проти 30 травня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні, випустивши по містах "Шахеди" та крилаті ракети типу Х-101. Усі зусилля ворог зосередив на Старокостянтинові. Також є прильоти та постраждалі у Харкові.

Повітряна тривога 30 травня - мапа

Повітряна тривога була оголошена по всій території України.

Напередодні моніторингові канали попереджали про активність стратегічної авіації Росії в районі аеродрому "Оленья". Усього військові нарахували чотири активні борти Ту-95.

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Ракетоносії Чорноморського флоту перебували у портах базування.

Вибухи сьогодні - подробиці атаки РФ на Харків та інші міста

Повітряні сили звітували про масований пуск "Шахедів", сили ППО відпрацювали у низці міст.

Крім того, РФ завдала ударів по Харкову балістичними ракетами типу С-300 з Бєлгородської області, про що повідомляли моніторингові канали. Була інформація про пуски КАБів по області.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, станом на 2:17 країна-агресорка завдала 5 ударів по Харківському району. Ударів було завдано по критичній інфраструктурі.

У Харкові після прильотів є займання об'єкту газової інфраструктури та двоє постраждалих - люди отримали осколкові поранення, додав Синєгубов.

Окремо повідомлялося про роботу ППО у Старокостянтинові Хмельницької області.

Росія випустила ракети Х-101 - що відомо

Після дронів Росія випустила по Україні крилаті ракети Х-101, за даними Повітряних сил, із Саратовської області.

Загроза ударів для Полтавської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Київської областей.

Крилаті ракети залетіли через Сумську область двома групами. За даними моніторингів, 4 борти ТУ-95МС пускали ракети парами у різних місцях у районі Енгельса.

Вибухи у Старокостянтинові - докладніше на Главреді

Згідно з даними моніторингових каналів та Повітряних сил, усі зусилля Росія спрямувала цієї ночі на Старокостянтинів. У ніч на четвер місто тероризував рій "Шахедів", а опісля - крилаті ракети.

Стверджувалося, що КР "припинили існування" у межах Старокостянтинова.

Удари Росії по Україні - останні новини

Як писав Главред, вчора вдень, 29 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Загинули двоє людей, ще троє - отримали поранення. А вже ввечері вибухи прогриміли в Одесі та Харкові.

Іноземні військові експерти погоджуються, що найефективнішим способом запобігання нових ударів Росії є атаки західною зброєю на пускові установки і винищувачах Росії на території країни-агресорки.

Варто зауважити, що НАТО наближається до скасування обмеження на використання переданого Україні західного озброєння по території Росії. Раніше це вважалося "червоними лініями" Альянсу, щоб уникнути прямого зіткнення з силами РФ.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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