Росія завдала масованого удару по Україні: у багатьох областях - вибухи

У ніч проти 30 травня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні, випустивши по містах "Шахеди" та крилаті ракети типу Х-101. Усі зусилля ворог зосередив на Старокостянтинові. Також є прильоти та постраждалі у Харкові.
Повітряна тривога 30 травня - мапа
Повітряна тривога була оголошена по всій території України.
Напередодні моніторингові канали попереджали про активність стратегічної авіації Росії в районі аеродрому "Оленья". Усього військові нарахували чотири активні борти Ту-95.
Ракетоносії Чорноморського флоту перебували у портах базування.
Вибухи сьогодні - подробиці атаки РФ на Харків та інші міста
Повітряні сили звітували про масований пуск "Шахедів", сили ППО відпрацювали у низці міст.
Крім того, РФ завдала ударів по Харкову балістичними ракетами типу С-300 з Бєлгородської області, про що повідомляли моніторингові канали. Була інформація про пуски КАБів по області.
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, станом на 2:17 країна-агресорка завдала 5 ударів по Харківському району. Ударів було завдано по критичній інфраструктурі.
У Харкові після прильотів є займання об'єкту газової інфраструктури та двоє постраждалих - люди отримали осколкові поранення, додав Синєгубов.
Окремо повідомлялося про роботу ППО у Старокостянтинові Хмельницької області.
Росія випустила ракети Х-101 - що відомо
Після дронів Росія випустила по Україні крилаті ракети Х-101, за даними Повітряних сил, із Саратовської області.
Загроза ударів для Полтавської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Київської областей.
Крилаті ракети залетіли через Сумську область двома групами. За даними моніторингів, 4 борти ТУ-95МС пускали ракети парами у різних місцях у районі Енгельса.
Вибухи у Старокостянтинові - докладніше на Главреді
Згідно з даними моніторингових каналів та Повітряних сил, усі зусилля Росія спрямувала цієї ночі на Старокостянтинів. У ніч на четвер місто тероризував рій "Шахедів", а опісля - крилаті ракети.
Стверджувалося, що КР "припинили існування" у межах Старокостянтинова.
Удари Росії по Україні - останні новини
Як писав Главред, вчора вдень, 29 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Загинули двоє людей, ще троє - отримали поранення. А вже ввечері вибухи прогриміли в Одесі та Харкові.
Іноземні військові експерти погоджуються, що найефективнішим способом запобігання нових ударів Росії є атаки західною зброєю на пускові установки і винищувачах Росії на території країни-агресорки.
Варто зауважити, що НАТО наближається до скасування обмеження на використання переданого Україні західного озброєння по території Росії. Раніше це вважалося "червоними лініями" Альянсу, щоб уникнути прямого зіткнення з силами РФ.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Україну увірвалася нова магнітна буря: чи буде загроза здоров'ю
- США готові "адаптуватися": Блінкен зробив несподівану заяву про удари України по РФ
- Гривня "впаде": прогноз експерта щодо курсу валют на червень 2024 року
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред