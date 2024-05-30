РФ запустила 8 ракет по Харкову: під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури

На місці "прильоту" спалахнула пожежа, перебито газопровід. Постраждали чотири людини.

https://glavred.net/ukraine/rf-zapustila-8-raket-po-harkovu-pod-udar-popal-obekt-kriticheskoy-infrastruktury-10569050.html Посилання скопійоване

РФ завдала ракетного удару по Харкову / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

У ніч на 30 травня в Харкові прогриміли вибух. Під ворожий ракетний удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури одного з районів міста. Постраждало четверо людей.

"Був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста", - повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

На місці прильоту спалахнула пожежа, перебитий газопровід, постраждали й навколишні будинки - там багато вибитих вікон.

відео дня

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

"Внаслідок нічного прильоту маємо 4 постраждалих", - додав Терехов.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов писав у Telegram, що двоє людей дістали осколкові поранення, в одного - гостра реакція на стрес.

Також, за словами Синєгубова, ворог завдав ударів також по Малій Данилівці.

"Є влучання в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом, по місту та області армія Росії випустила 8 ракет з території Бєлгорода", - повідомив глава ОВА.

Росія завдала масованого удару по Україні

У ніч на 30 травня російські окупанти в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Ворог здійснив комбінований удар по Україні, випустивши по містах "Шахеди" та крилаті ракети типу Х-101.

Усю увагу ворог зосередив на Старокостянтинові. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів-камікадзе в бік області.

Старокостянтинів - стратегічні об'єкти У Старокостянтинові розміщена авіабаза, яку росіяни постійно атакують. Під час однієї такої атаки у травні 2023 року РФ уразила, за даними ОВА, 5 літальних засобів ЗСУ. На тлі чуток про передачу Україні F-16 російські війська ще більше зосередили увагу на аеродромі на Хмельниччині. Авіабаза фактично розміщена в межах міста, за кілька кілометрів від центру на протилежному березі річки Случ. І у складі сьомої бригади є бомбардувальники Су-24, які стали де-факто носіями далекобійних західних ракет, розповів "РБК-Україна" військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Удень 29 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Загинули двоє людей, ще троє - дістали поранення. А вже ввечері вибухи прогриміли в Одесі та Харкові.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред