РФ запустила 8 ракет по Харкову: під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури

У ніч на 30 травня в Харкові прогриміли вибух. Під ворожий ракетний удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури одного з районів міста. Постраждало четверо людей.
"Був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста", - повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.
На місці прильоту спалахнула пожежа, перебитий газопровід, постраждали й навколишні будинки - там багато вибитих вікон.
На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.
"Внаслідок нічного прильоту маємо 4 постраждалих", - додав Терехов.
Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов писав у Telegram, що двоє людей дістали осколкові поранення, в одного - гостра реакція на стрес.
Також, за словами Синєгубова, ворог завдав ударів також по Малій Данилівці.
"Є влучання в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом, по місту та області армія Росії випустила 8 ракет з території Бєлгорода", - повідомив глава ОВА.
Росія завдала масованого удару по Україні
У ніч на 30 травня російські окупанти в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Ворог здійснив комбінований удар по Україні, випустивши по містах "Шахеди" та крилаті ракети типу Х-101.
Усю увагу ворог зосередив на Старокостянтинові. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів-камікадзе в бік області.
Старокостянтинів - стратегічні об'єкти
У Старокостянтинові розміщена авіабаза, яку росіяни постійно атакують. Під час однієї такої атаки у травні 2023 року РФ уразила, за даними ОВА, 5 літальних засобів ЗСУ.
На тлі чуток про передачу Україні F-16 російські війська ще більше зосередили увагу на аеродромі на Хмельниччині.
Авіабаза фактично розміщена в межах міста, за кілька кілометрів від центру на протилежному березі річки Случ. І у складі сьомої бригади є бомбардувальники Су-24, які стали де-факто носіями далекобійних західних ракет, розповів "РБК-Україна" військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
Удень 29 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Загинули двоє людей, ще троє - дістали поранення. А вже ввечері вибухи прогриміли в Одесі та Харкові.
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