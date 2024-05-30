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"Бачимо реальний ефект": у США сказали, що завадило Путіну захопити Харків

Альона Вороніна
30 травня 2024, 08:23
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Росію потрібно зупинити, інакше те, що зараз відбувається в Україні, може повторитися в інших країнах, наголосив Блінкен.
Энтони Блинкен, украинские военные
У США сказали, що завадило Путіну захопити Харків/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр Романа Великого

Відновлення військової допомоги Україні від США сприяло стабілізації ситуації на фронті. Завдяки американській допомозі були зірвані плани країни-агресорки Росії захопити Харків, вважають у Держдепі Сполучених Штатів Америки.

Відповідну заяву зробив очільник Держдепу Ентоні Блінкен під час зустрічі з президенткою Молдови. Також він наголосив, що Росію потрібно зупинити, адже в іншому разі війна буде загрожувати іншим державам.

"Те, що відбувається в Україні, стосується не лише українців, але й молдаван, всіх людей у ​​всьому світі. Ми знаємо, до чого може призвести ця агресія. Якщо все це залишиться безкарним, то це зможе знов статися будь-де. Саме тому Росію необхідно зупинити", – наголосив Блінкен.

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Очільник Держдепу нагадав, що США у квітні ухвалили надання Україні пакету військової допомоги на понад 60 мільярдів гривень, і зазначив, що ця допомога уже мала свій ефект й дала змогу стабілізувати ситуацію на фронті.

"Ми бачимо, що це має реальний ефект, у тому числі в плані стабілізації фронту, а також щоб не дати Путіну того, чого він прагнув. А саме – захопити Харків та створити принаймні масову втечу населення з міста", – сказав Блінкен.

Хто такий Ентоні Блінкен?

Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні – останні новини

Раніше у Чехії заінтригували заявою, що Україна отримає тисячі снарядів "найближчими днями". Наразі 15 країн ЄС та НАТО вже надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу із закупівлі снарядів, заявив прем'єр-міністр Чехії.

Нагадаємо, Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги для України. Швеція передасть Україні літаки повітряного спостереження та управління, що дозволить українським військовим виявляти цілі на значній відстані.

Також стало відомо, що Україна вперше отримала літаки ДРЛВ. Найцінніше в цьому літаку – його радар, який допоможе ЗСУ "бачити" російську авіацію і кораблі на відстані до 300-450 км.

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війна в Україні новини США новини Харкова військова допомога Ентоні Блінкен
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