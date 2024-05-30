Ракетний удар 30 травня: у ЗСУ сказали, куди цілилися окупанти і скільки ракет збито

У ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали по Україні ракетно-авіаційного удару по військових об'єктах і критичній інфраструктурі України.
Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що окупанти застосували:
- 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині;
- 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - РФ);
- 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з Приморсько-Ахтарська, РФ і мису Чауда (Крим).
Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Унаслідок протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Ракетний удар по Україні в ніч на 30 травня 2024 року
У ніч на 30 травня російські окупанти в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Ворог здійснив комбінований удар по Україні, випустивши по містах "Шахеди" та крилаті ракети типу Х-101.
Усю увагу ворог зосередив на Старокостянтинові.
У Харкові також гриміли вибухи - ворог випустив по місту вісім ракет. Під ворожий ракетний удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури одного з районів міста. Постраждали чотири людини.
На місці прильоту спалахнула пожежа, перебитий газопровід, постраждали й навколишні будинки - там багато вибитих вікон.
Також ворог завдав ударів також по Малій Данилівці. Є влучання в будівлю ферми, виникла пожежа.
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