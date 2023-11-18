РФ вдарила ракетами на Запоріжжі: загинули рятувальники, ще семеро людей поранені

Коли на місце першого удару прибули поліцейські та рятувальники, військові РФ здійснили ще один обстріл.

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РФ вдарила ракетами по Комишувасі / Колаж: Главред, Фото : t.me/UA_National_Police

Російські окупаційні війська завдали три ракетні удари по Комишуваській громаді в Запорізькій області.

В результаті загинули двоє рятувальників, ще троє отримали поранення, також поранені четверо місцевих жителів, повідомляє Національна поліція.

"На Запоріжжі росіяни завдали три ракетні удари по Комишуваській громаді, є загиблі і поранені: поліція документує наслідки військового злочину РФ", - йдеться в повідомленні Нацполіції. відео дня

Як повідомляється, в результаті перших двох ракетних влучень (тип встановлюється) поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося загоряння житлового будинку.

Коли ж на місце події прибули поліцейські і рятувальники, військові країни-терориста здійснили ще один обстріл. Загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.

РФ вдарила по Запорізькій області / t.me/UA_National_Police

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що вночі РФ дронами атакувала Україну. У Києві та Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона. Українців закликали залишатися в укриттях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чим і коли РФ готова бити по Україні. У ГУР уточнили, що тільки в жовтні Росія виготовила 115 високоточних ракет.

Як раніше повідомлялося, комплекс Patriot збив російську балістичну ракету. У Київській області зенітно-ракетний комплекс Patriot збив російську балістичну ракету. Про це повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук.

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