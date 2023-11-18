Вночі РФ дронами атакувала Україну: що відомо про наслідки

У Києві та Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона. Українців закликали залишатися в укриттях.

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Вночі РФ атакувала Україну дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скріншот

У ніч на 18 листопада у низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку дронів. Безпілотники атакували Київ і область, Одеську та Хмельницьку області. Частині дронів вдалося долетіти до Рівненщини.

У Києві та Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона. Українців закликали залишатися в укриттях.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив в Telegram, що сили і засоби ППО знищили всі повітряні цілі на підступах до Києва.

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"Друга атака ворожих безпілотників по Києву за цей місяць. Дрони противника (за попередніми даними – боєприпаси типу "Shahed") були запущені з південного напрямку. Щоб дістатися столиці, БпЛА подолали складний маршрут протяжністю мало не 1000 км. На атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не завадили нашій протиповітряній обороні. Силами і засобами ППО всі повітряні цілі – майже десяток – були вражені на підступах до Києва", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, в місті обійшлося без жертв і руйнувань.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги також працювали сили ППО. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Facebook.

За його словами, повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило.

Як повідомляв Главред, в ніч на 17 листопада у Хмельницькій області прогриміли вибухи - регіон атакували ворожі безпілотники. Місцева влада повідомила про роботу ППО.

16 листопада окупанти також атакували Хмельниччину. Протиповітряна оборона збила всі ворожі цілі, але в результаті падіння уламків є пошкодження. Також одна людина отримала поранення. Зокрема, уламки впали на вантажний автомобіль, постраждав водій.

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