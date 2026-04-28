РФ будує базу для реактивних "Шахедів" за 100 км від України - що відомо

Руслана Заклінська
28 квітня 2026, 18:38
Україна спостерігає за діями російських окупантів.
Ключові тези Бескрестнова:

  • Бази для запуску "Шахедів" у Білорусі не підтверджені
  • Росія будує нові об’єкти для дронів на своїй території біля кордону з Україною
  • Україна відстежує ці об’єкти та має можливості для реагування

Росія розширює військову інфраструктуру поблизу кордонів України, однак інформація про будівництво в Білорусі повноцінних баз для запуску дронів-камікадзе типу "Шахед" не підтверджується. Про це радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів 24 Каналу.

"У нас немає підтвердження, що прямо в Білорусі будуть будуватися якісь бази для "Шахедів". Я розумію, що наші люди читають новини і думають, що "це жах, це поруч з нами". Але є інформація, що Росія намагається на своїх кордонах, десь понад 100 кілометрів від кордону з Україною, будувати нову базу для реактивних "Шахедів", - заявив "Флеш".

За його словами, повідомлення про "чотири нові бази" в Білорусі виникли внаслідок некоректного перекладу заяви президента України Володимира Зеленського іноземним ЗМІ. Насправді йшлося про те, що Україна знищила на території Білорусі чотири точки управління, з яких росіяни керували "Шахедами". Водночас деякі медіа помилково подали це як знищення і можливе будівництво нових баз.

Бескрестнов зазначив, що Україна відстежує будівництво бази для реактивнх шахедів біля кордону з Україною. Він підкреслив, що Сили оборони мають можливості для реагування на загрози, а збільшення кількості російських майданчиків поблизу кордону лише розширює потенційні цілі для ураження.

"Дійсно такий процес відбувається, намагаються будувати нові майданчики для "Шахедів", але зараз це не у Білорусі. У Білорусі можуть бути якісь вежі керування, але ніяк не плацдарми керування для БпЛА", - додав радник міністра оборони України.

Нові бази і модернізація дронів РФ - новини за темою

Нагадаємо, російські окупаційні війська розбудовують інфраструктуру для запуску дронів-камікадзе поблизу кордонів України. За даними партизанського руху "Атеш", новий об’єкт фіксують в Орловській області РФ, неподалік селища Цимбулова, приблизно за 170 км від українського кордону.

Також, за даними Business Insider, на базі в Орловській області зафіксовано будівництво та модернізацію стартових установок для запуску БпЛА. Експерти пов’язують ці зміни з новими модифікаціями дронів сімейства "Герань", які поступово переходять на реактивні двигуни та наближаються за характеристиками до крилатих ракет.

Як повідомляв Главред, у прифронтовій зоні РФ дедалі частіше використовує дешевші дрони типу "Молнія" замість дорогих ударних БпЛА. За словами експерта з РЕБ Сергія Безкреснова, такі апарати складніше виявляти та збивати через низьку висоту польоту й особливості конструкції.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

