Масовані обстріли Росією Запоріжжя КАБами: у ЗСУ назвали причину

Російські окупанти змінили тактику ударів по Запоріжжю — по прифронтовому обласному центрі переважно завдають авіаударів, а не застосовують балістику типу С-300/С-400. До таких дій ворога змусили вдатися атаки ЗСУ на сили ППО противника у Криму.
Як розповів в ефірі Ранок.LIVE голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, Росія все частіше застосовує по Запоріжжю керовані авіабомби.
Тимочко зауважив, що завдяки зусиллям ЗСУ вдалося значно знизити кількість систем С-300, С-400 та С-200 у Криму, які раніше використовувалися окупаційною армією.
"Ми зуміли серйозно знищити їхні С-300, С-400, С-200, які вони застосовували з Криму. Після того як ми обвалили їхню систему С-300, вони все одно, намагаючись тримати під терором Запоріжжя, тепер намагаються використовувати додатково авіацію для завдання таких ударів", — висловився Тимочко.
Хто такий Іван Тимочко
Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.
Вибухи у Запоріжжі - що варто знати
Протягом останнього тижня Росія помітно збільшила інтенсивність обстрілів Запоріжжя — під удар потрапляє переважно цивільне населення. Зокрема, учора, 29 вересня, РФ влучила у житлові будинки, понад десяток людей отримали поранення.
У ЗСУ нагадували, що Запоріжжя — прифронтове місто, і росіяни з області "нікуди не поділися". Однак у противника немає ресурсу вести наступальні дії. Хоча експерти вважають, що ЗС РФ можуть активізуватися на цьому напрямку, щоби спробувати відволікти ЗСУ.
Як зауважував генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, загроза окупації Запоріжжя зʼявиться, якщо Росії вдасться загарбати Вугледар — за це місто з противником тривають жорстокі бої і досі.
"Захопивши Вугледар, росіяни зможуть продовжити просування до великих міст. Спочатку просування на цьому напрямку матиме лише оперативне значення, а далі може перерости у стратегічне. З військової точки зору – це певні напрямки та території, і ситуація може погіршуватися", — висловився він напередодні.
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