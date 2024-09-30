Масовані обстріли Росією Запоріжжя КАБами: у ЗСУ назвали причину

Водночас ЗС РФ стали менше застосовувати С-300, С-400 та С-200.

https://glavred.net/ukraine/masovani-obstrili-rosiyeyu-zaporizhzhya-kabami-u-zsu-nazvali-prichinu-10601240.html Посилання скопійоване

Чи є загроза наступу на Запоріжжя? / Колаж Главреда. Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти змінили тактику ударів по Запоріжжю — по прифронтовому обласному центрі переважно завдають авіаударів, а не застосовують балістику типу С-300/С-400. До таких дій ворога змусили вдатися атаки ЗСУ на сили ППО противника у Криму.

Як розповів в ефірі Ранок.LIVE голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, Росія все частіше застосовує по Запоріжжю керовані авіабомби.

відео дня

Тимочко зауважив, що завдяки зусиллям ЗСУ вдалося значно знизити кількість систем С-300, С-400 та С-200 у Криму, які раніше використовувалися окупаційною армією.

"Ми зуміли серйозно знищити їхні С-300, С-400, С-200, які вони застосовували з Криму. Після того як ми обвалили їхню систему С-300, вони все одно, намагаючись тримати під терором Запоріжжя, тепер намагаються використовувати додатково авіацію для завдання таких ударів", — висловився Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Вибухи у Запоріжжі - що варто знати

Протягом останнього тижня Росія помітно збільшила інтенсивність обстрілів Запоріжжя — під удар потрапляє переважно цивільне населення. Зокрема, учора, 29 вересня, РФ влучила у житлові будинки, понад десяток людей отримали поранення.

У ЗСУ нагадували, що Запоріжжя — прифронтове місто, і росіяни з області "нікуди не поділися". Однак у противника немає ресурсу вести наступальні дії. Хоча експерти вважають, що ЗС РФ можуть активізуватися на цьому напрямку, щоби спробувати відволікти ЗСУ.

Як зауважував генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, загроза окупації Запоріжжя зʼявиться, якщо Росії вдасться загарбати Вугледар — за це місто з противником тривають жорстокі бої і досі.

"Захопивши Вугледар, росіяни зможуть продовжити просування до великих міст. Спочатку просування на цьому напрямку матиме лише оперативне значення, а далі може перерости у стратегічне. З військової точки зору – це певні напрямки та території, і ситуація може погіршуватися", — висловився він напередодні.

КАБ - що відомо про російські бомби / Інфографіка: Главред

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред