РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині: що відомо

Підрозділи ПВК "Схід" знищили в небі над Дніпропетровською областю 3 російські ракети.

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Над Дніпропетровською областю збито 3 російські ракети / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/kpszsu

Вночі 28 жовтня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Країна-агресор РФ атакувала регіон ракетами.

О першій годині ночі в декількох областях України була оголошена повітряна тривога, повітряні сили попередили про ракетну небезпеку і загрозу ворожих безпілотників.

Як пише Суспільне, вибухи було чути в передмісті Дніпра. Також повідомлялося про звуки, схожі на вибухи, у Кривому Розі.

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Вранці у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що вночі підрозділи ПВК "Схід" знищили в небі над Дніпропетровською областю 3 російські ракети.

Двічі ворог бив по Марганецькій громаді Нікопольського району з важкої артилерії. По селах випустили півдесятка снарядів. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Як повідомляв Главред, рано вранці 28 жовтня у Херсоні прогриміли кілька вибухів. Ворог з лівого берега вдарив по центральній частині міста.

Внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі пошкоджено приватні будинки, виникли пожежі.

Є одна поранена - 80-річна жінка отримала травми голови та струс мозку. Їй надано медичну допомогу.

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