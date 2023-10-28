РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині: що відомо

Вночі 28 жовтня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Країна-агресор РФ атакувала регіон ракетами.
О першій годині ночі в декількох областях України була оголошена повітряна тривога, повітряні сили попередили про ракетну небезпеку і загрозу ворожих безпілотників.
Як пише Суспільне, вибухи було чути в передмісті Дніпра. Також повідомлялося про звуки, схожі на вибухи, у Кривому Розі.
Вранці у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що вночі підрозділи ПВК "Схід" знищили в небі над Дніпропетровською областю 3 російські ракети.
Двічі ворог бив по Марганецькій громаді Нікопольського району з важкої артилерії. По селах випустили півдесятка снарядів. Обійшлося без загиблих і постраждалих.
Як повідомляв Главред, рано вранці 28 жовтня у Херсоні прогриміли кілька вибухів. Ворог з лівого берега вдарив по центральній частині міста.
Внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі пошкоджено приватні будинки, виникли пожежі.
Є одна поранена - 80-річна жінка отримала травми голови та струс мозку. Їй надано медичну допомогу.
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