Жінка загинула у дитячій, батько ридає від горя: всі подробиці удару по Обухівці

Російські окупанти вдарили ракетою по приватному будинку. Внаслідок удару загинула мама двох дітей.

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РФ вдарила ракетою по приватному сектору в Обухівці, загинула мама двох дітей / Колаж: Главред, фото: МВС України, скріншот із відео

Російські окупанти вдарили ракетою по селу Обухівка Дніпропетровської області. Ракета прилетіла прямо у двір приватного будинку, де була 31-річна жінка зі своєю маленькою дочкою. Життя жінки обірвалось у ту ж секунду. Батько загиблої не може стримати емоцій та зі сльозами на очах розповідає про те, що трапилось. Відео вже розлетілось в Мережі.

Юрій каже, що на момент вибуху він був на роботі неподалік. Вибуховою хвилею навіть у його приміщення вибило вікна. Чоловік одразу вибіг та побачив жінку з дитиною. Він навіть не одразу зрозумів, що то була його півторарічна онука.

"Побіг, замок навіть там вирвало з хвіртки. Піднімаюсь, беру цей уламок, він ще гарячий, мені руку обпекло. Там хазяйка з дитиною на руках. То моя внучка вже була. Плаче. Каже: "Юра, біжи додому. Я зразу все зрозумів", - плачучи розповідає чоловік. відео дня

У будинку жахливі картини. Жінка загинула прямо в кімнаті, де стояло дитяче ліжечко. Її маленька донечка дивом вижила та навіть не постраждала. Старша 13-річна дочка на момент вибуху була у школі. Дівчинка навіть не здогадувалась, що в той момент втратила найрідніше - матусю.

Рідні не можуть стримати емоцій та наважитись розповісти про те, що трапилось.

"Я не знаю, що мені робить, як їй сказати", - зі сльозами каже Юрій.

Дивіться відео про ракетний удар по Обухівці в Дніпропетровській області:

РФ вдарила ракетою по приватному сектору в Обухівці, загинула мама двох дітей / Колаж: Главред, фото: МВС України, скріншот із відео

Виявилось, що жінка зі своїми донечками переїхала в село під час повномасштабного вторгнення, бо думала, що там буде безпечніше.

Ракетний удар по Обухівці - що відомо

Російські окупанти 18 жовтня вдарили по Обухівці в Дніпропетровській області. Внаслідок удару загинула 31-річна жінка, ще 4 людини поранені. Російська ракета зруйнувала приватний будинок та споруду, що була біля нього. Ще пошкоджено 21 будинок, автомобіль, газопровід низького тиску та 11 господарчих споруд.

Правоохоронці зібрали докази терористичного удару окупантів. На місці працюють медики та психологи, які надають допомогу місцевим жителям.

Дивіться відео про ракетний удар по Обухівці в Дніпропетровській області:

РФ вдарила ракетою по приватному секторі в Обухівці, загинула мама двох дітей / фото: скриншот

Інформація про постраждалих

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що серед постраждалих є три жінки - 56, 65 та 75 років. Також постраждав 35-річний чоловік. Троє постраждалих перебувають у лікарні в стані середньої важкості.

Ракетний удар РФ по Запоріжжю

18 жовтня РФ випустила 6 ракет по Запоріжжю. Це сталося вночі. Окупанти вдарили по багатоповерховій будівлі в центрі міста. Унаслідок удару загинули щонайменше 2 людини.

У Запоріжжі ракета вбила 23-річних чоловіка та дружину. Вони нещодавно одружилися і жили в батьків молодого чоловіка. Його батько вижив і навіть сам намагався врятувати свого сина, але не зміг. Мама хлопця опинилася в лікарні.

У Запорізькій ОВА розповіли деталі жорстокої атаки РФ по Запоріжжю. Голова ОВА Юрій Малашко заявив, що окупанти вдарили по будинку балістичною ракетою С-300. З моменту запуску до моменту удару минуло не більше 42 секунд.

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