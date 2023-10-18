'С-300 долітає за 42 секунди': в ОВА розповіли деталі жорстокої атаки РФ по Запоріжжю

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Досі шукають трьох людей, які вважаються зниклими безвісти.

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РФ атакувала Запоріжжя / колаж: Главред, фото: ДСНС України

Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що по Запоріжжю, попередньо, російські військові вдарили ракетою С-300.

"Є попередня інформація, що це було С-300. Мету - не розумію. Адже поблизу ні критичної інфраструктури, ні військових об’єктів. Це центр міста, де триває звичайне людське життя. Чому вони били саме по домівці - незрозуміло", - зазначив голова ОВА в ефірі Радіо Свобода.

Малашко зазначив, що у випадку балістики С-300 - вона долітає з місця запуску до Запоріжжя за час від 32 до 42 секунд.

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За його словами, наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Досі шукають трьох людей, які вважаються зниклими безвісти. Дві людини загинули, троє – у лікарнях. Ще двом була надана допомога безпосередньо на місці, зазначає очільник ОВА.

"Усім кому необхідна була – надали допомогу. На місці з ночі працюють психологи. Людям надається як медична так і психологічна допомога", - додає голова ОВА.

Голова ОВА каже, що наразі рятувальники розбирають завали, тому людей всередину не пускають - "загалом ударів було шість, три місця влучань ще шукають".

"З ночі вже є місце, куди людей перевезли за бажанням, хто може там залишитись. Це безпечне місце. На ранок деякі люди виїхали до своїх родичів, деякі поїхали до інших помешкань. Здебільшого люди зараз повертаються і хочуть зібрати свої речі. але поки є небезпечна ситуація і розбирають завали - не можна допустити до цього під’їзду людей. Також у нас є місця і шелтери, де люди можуть перебувати поки не буде відновлене житло", - додав голова ОВА.

Ракетна атака по Запоріжжю 18 жовтня: що відомо

Нагадаємо, що вночі, 18 жовтня, РФ випустила 6 ракет по Запоріжжю. Один з ударів припав на багатоповерхову будівлю в центральній частині міста. Жителів евакуювали в безпечне місце, надали психологічну та іншу допомогу.

Мешканці будинку в Запоріжжі розповіли про ракетний удар РФ. Окупанти випустили по місту шість ракет. Одна з них влучила у житловий будинок. Відомо про двох загиблих. Троє людей поранені, ще троє - зникли безвісти.

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