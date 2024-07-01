РФ вдарила по Дніпру балістикою: пошкоджено магазин, постраждали люди

Унаслідок російської атаки в місті постраждали 7 осіб, зокрема 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано.

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Ракетний удар по Дніпру окупанти завдали балістикою / Колаж: Главред, фото: Суспільне Дніпро

У ніч на 1 липня в Дніпрі прогриміли вибухи - російські окупанти били по місту балістикою. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок російської атаки в місті постраждали 7 осіб, зокрема 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

У житловому районі пошкоджено магазин. Розбито дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках.

відео дня

Зранку на місці ракетної атаки по Дніпру правоохоронці розгорнули пункт прийому заявок від мешканців, чиї будинки пошкоджені.

Ракетний удар по Києву 30 червня 2024 року

Увечері 30 червня після оголошення повітряної тривоги в Києві прогриміли вибухи.

В Оболонському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Загиблих немає, до медиків звернулися п'ятеро осіб із гострою реакцією на стрес, одну жінку госпіталізували.

У КМВА повідомили, що ракетний удар по Києву в неділю відрізняється від усіх попередніх, зокрема, тим, що ворог атакував стратегічною авіацією, випробовуючи нову тактику.

У Києві з багатоквартирного будинку на Оболоні, куди 30 червня влучили уламки збитої російської ракети, рятувальники винесли кота.

Дивіться відео - У Києві врятували сніжно-білого кота Лукаса:

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