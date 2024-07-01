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РФ вдарила по Дніпру балістикою: пошкоджено магазин, постраждали люди

Анна Ярославська
1 липня 2024, 07:50
112
Унаслідок російської атаки в місті постраждали 7 осіб, зокрема 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано.
Ракетний удар по Дніпру
Ракетний удар по Дніпру окупанти завдали балістикою / Колаж: Главред, фото: Суспільне Дніпро

У ніч на 1 липня в Дніпрі прогриміли вибухи - російські окупанти били по місту балістикою. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок російської атаки в місті постраждали 7 осіб, зокрема 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

У житловому районі пошкоджено магазин. Розбито дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках.

відео дня

Зранку на місці ракетної атаки по Дніпру правоохоронці розгорнули пункт прийому заявок від мешканців, чиї будинки пошкоджені.

  • Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024 Фото: Суспільне Дніпро
  • Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024 Фото: Суспільне Дніпро
  • Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024 Фото: Суспільне Дніпро
  • Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024 Фото: Суспільне Дніпро
  • Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024 Фото: Суспільне Дніпро
  • Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024 Фото: Суспільне Дніпро
  • Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024 Фото: Суспільне Дніпро
  • Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024 Фото: Суспільне Дніпро
  • Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024 Фото: Суспільне Дніпро, t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024 Фото: Суспільне Дніпро, t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 1 липня 2024 Фото: Суспільне Дніпро, t.me/dnipropetrovskaODA

Ракетний удар по Києву 30 червня 2024 року

Увечері 30 червня після оголошення повітряної тривоги в Києві прогриміли вибухи.

В Оболонському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Загиблих немає, до медиків звернулися п'ятеро осіб із гострою реакцією на стрес, одну жінку госпіталізували.

У КМВА повідомили, що ракетний удар по Києву в неділю відрізняється від усіх попередніх, зокрема, тим, що ворог атакував стратегічною авіацією, випробовуючи нову тактику.

У Києві з багатоквартирного будинку на Оболоні, куди 30 червня влучили уламки збитої російської ракети, рятувальники винесли кота.

Дивіться відео - У Києві врятували сніжно-білого кота Лукаса:

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