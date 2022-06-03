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РФ втрачає на війні в Україні 250-400 осіб щодня - Арестович

3 червня 2022, 08:20

Через погане медичне забезпечення у російський військ убитих більше, ніж поранених. Багато поранених помирають ще до того, як потрапляють у госпіталь.

Арестович
Арестович розповів про втрати путінської армії в Україні / Колаж Фото УНІАН

На війні в Україні Росія щодня втрачає по 250-400 своїх військових на всіх фронтах. У перші тижні війни втрати Росії були в рази більші. Тоді гинуло близько тисячі окупантів щодня. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live 2 червня.

Він назвав заяви голови комітету Держдуми РФ про те, що путінська армія нібито майже не понесе втрат у боях із ЗСУ, казками.

"Добові втрати російських військових на всіх фронтах зараз становлять 250-400 осіб убитими, залежно від розмаху. Тому це все казки, що не зазнають втрат. Дійсно, це не такі втрати, як були в перші півтора місяці так званої "спецоперації", коли гинуло до тисячі росіян на день. Але 250, навіть в середньому 300-350 осіб вони втрачають точно. І плюс ще поранені", – зазначив представник ОП.

Арестович додав, що через погане медичне забезпечення у російський військ убитих більше, ніж поранених. Багато поранених помирають ще до того, як потрапляють в госпіталь.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 2 червня, втрати Росії в Україні склали 30850 осіб особового складу.

Як повідомляв Главред, захисники України розбили батальйонну тактичну групу армії РФ, яка намагалася наступати в районі села Інгулець на Херсонщині. Там окупанти втратили десятки одиниць техніки і не менше сотні людей убитими.

2 червня в РФ офіційно підтвердили ліквідацію бійцями ЗСУ в Луганській області льотчика і генерал-майора російських окупантів Канамата Боташева.

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