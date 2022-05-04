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Експерт пояснив, чому колосальні втрати у війні в Україні не зупиняють окупантів

4 травня 2022, 01:31

За перший тиждень війни в Україні РФ втратила стільки ж особового складу і техніки, скільки за 10 років в Афганістані. Але це мало впливає на суспільство Росії.

Путін, війна, росіяни
Російська пропагандистська машина приховує справжні втрати у війні / Колаж фото Reuters

Втрати Росії у війні проти України великі, але судити про коректність цифр, які озвучуються, важко, оскільки в будь-яких війнах кожна сторона власні втрати занижує, а втрати ворога - завищує.

Про це сказав під час чату на Главреді письменник, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Наскільки завищено втрати росіян - сказати складно, але вони дійсно великі. Втім, з певними даними можна погодитися. Наприклад, кілька днів тому The Economist написав, що Росія за добу війни в Україні втратила стільки ж людей, скільки за всю війну в Сирії. Також відомо, що за перший тиждень війни в Україні Росія втратила майже стільки особового складу і техніки, скільки за десять років війни в Афганістані", - зазначив експерт.

Бадрак додав, що російська пропагандистська машина не дозволяє донести ці дані до російського суспільства.

"Плюс позначається і те, що вся російська армія – робітничо-селянська. Здебільшого її складають люди, які жили на межі бідності й мають дуже низький рівень інтелекту. Тому і вийшло так, що в Україну зайшли варвари, які поводяться як тварини. В принципі це був один з розрахунків вищого російського керівництва, але і це Росії не допомогло", - сказав він.

читайте також"Убитих дуже багато": Арестович розповів про втрати окупантів в УкраїніВійськовий експерт вважає, що хоча втрати РФ у війні і великі, але цей аспект мало впливає на російське суспільство.

"Російське суспільство - як бандерлоги, яких загіпнотизував удав", - зазначив Бадрак.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 3 травня втрати російської армії в повномасштабній війні проти України перевищили 24 тисячі солдатів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків-1062 (+14) од,
  • бойових броньованих машин - 2567 (+48) од,
  • артилерійських систем - 475 (+16) од,
  • РСЗВ - 162 (+10) од,
  • засобів ППО - 80 (+0) од,
  • літаків – 194 (+0) од,
  • вертольотів - 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,
  • Кораблі / катери - 10 (+2) од,
  • БПЛА оперативно - тактичного рівня - 291 (+20),
  • спеціальна техніка - 38 (+0),
  • крилаті ракети - 84 (+0).
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Як писав Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ВСУ зазнають великих втрат, але їх набагато менше, ніж у військах Росії.

За його словами, втрати ворога колосальні. Російські військові підрозділи проводять класичну наступальну операцію, а українська армія захищається. Командування наших військ знає, що потрібно робити. Жодне із з'єднань або підрозділів ЗСУ не розгромлено.

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