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РФ стягнула "величезне" число артилерії: в ОП назвали найнебезпечніші ділянки фронту

Олексій Тесля
23 лютого 2024, 10:46
В Авдіївці у ЗСУ більше не було можливості далі вести оборону, пояснив Михайло Подоляк.
Подоляк
Михайло Подоляк розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, Фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, Facebook м. Подоляка

Російські окупанти сконцентрували на кількох напрямках велику кількість людей і продовжують свої численні бойові дії, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24, ворог не залишає спроб просунутися вперед.

"В Авдіївці інтенсивність така ж, як і була. Тому що там не було далекого відходу (ВСУ, - ред.). Там все це відбувається… Ну практично відійшли 50-100-200 метрів. Чому? Тому що немає Авдіївки; немає можливості там далі вести оборону. Вона вся залита авіаційними бомбами", - розповів представник ОП.

відео дня

За його словами, така ж ситуація склалася в районі Куп'янська на Харківщині і в районі Работино на Запоріжжі.

"Там ті ж самі інтенсивні бойові дії. Мар'їнка, Вугледар, Бахмут, Бахмутський напрямок тощо. Там, де й було, там і йдуть такої ж інтенсивності бойові дії. 80-90-100-110 боєзіткнень щодня. Величезна кількість артилерії (ворожої, - ред.) Є певні перегрупування (окупантів, - ред.)", - уточнив співрозмовник.

Разом з тим він додав, що ніяких особливих змін в тактиці того, що робить Росія по лінії фронту, не відбувається, а також закликав західних союзників передати Україні більше артилерії, дронів, далекобійних ракет і сучасних бойових літаків.

"Кількість високоточної зброї суттєво вирівняє все, що відбувається сьогодні на лінії фронту. Це буде зупинено. Це буде у набагато більшому обсязі знищено. Це буде розірвано з точки зору тилового забезпечення", - резюмував Подоляк.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський сказав, коли закінчиться війна в Україні. Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ боїться змін в Росії, проте США, європейські країни і глобальний Південь "можуть вибирати".

Раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на чотирьох напрямках. Ворог десятки разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, повідомили в ОСУВ "Таврія".

Як повідомлялося раніше, окупанти влаштували зачистку в Авдіївці і готують штурм на новому напрямку. Ворог намагається проводити наступальні дії на кількох напрямках, крім Авдіївського, розповів Дмитро Лиховій.

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Авдіївка Михайло Подоляк війна Росії та України
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