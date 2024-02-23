У РФ великі втрати на чотирьох напрямках: ЗСУ 'перемололи' сотні окупантів

Ворог десятки разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, повідомили в ОСУВ "Таврія".

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ЗСУ знищують окупантів на півдні / колаж: Главред, фото: 36 окремо бригада морської піхоти, Міноборони РФ

За добу в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 38 авіаударів, провів 61 бойове зіткнення та здійснив 1102 артобстрілів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру ОСУВ "Таврія" в Facebook.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками та захисницями відбито 10 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

відео дня

На Мар'їнському сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Новомихайлівки та Перемоги Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 3 атаки противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізький напрямку силами оборони відбито 5 атак противника на захід від Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

Загальні втрати ворога в живій силі - 391 людина.

Загальні втрати ворога в озброєнні і військовій техніці за минулу добу склали 25 одиниць, не рахуючи БПЛА. Зокрема:

9 ББМ;

8 артсистем;

7 автомобілів;

1 одиниця спецтехніки;

4 склади боєприпасів;

два важливі об'єкти ворога;

261 БпЛА різних типів.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розгромили 42-у бригаду РФ біля Роботиного. На полі бою залишилися не менше 28 пошкоджених, знищених і покинутих російських танків і бойових машин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти влаштували зачистку в Авдіївці і готують штурм на новому напрямку. Ворог намагається проводити наступальні дії на кількох напрямках, крім Авдіївського, розповів Дмитро Лиховій.

Як повідомлялося раніше, три великих міста під загрозою удару РФ. РФ може спробувати захопити великі транспортні та адміністративні вузли, не виключає Павло Нарожний.

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