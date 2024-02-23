РФ збирає на сході потужний штурмовий "кулак": генерал ГУР назвав напрямок

РФ вдається до постійних штурмових дій для досягнення результату за всяку ціну, пояснив Вадим Скібіцький.

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Вадим Скібіцький попередив про нову небезпеку / колаж фото Міноборони РФ, Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

РФ формує зараз добровольчий корпус у складі 18 тисяч осіб, куди увійшли колишні "вагнерівці", повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Представники нового корпусу РФ вже діють в районі Авдіївки, підкреслив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У РФ зараз формують добровольчий корпус з 18 тисяч осіб. Це, в тому числі, всі колишні вагнерівці, керує цим Міністерство оборони. Вони зараз діють і в районі Авдіївки. Ось і бригада "ветерани" - це і є добровольчий корпус, який застосовується Росією. Так, вони активно використовуються через те, що мають бойовий досвід. Тобто на полі бою їх зараз можна побачити", - сказав представник ГУР.

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За його словами, підхід добровольчий корпус використовують такий же самий, який застосовував "Вагнер" в Бахмуті.

"Це постійні штурмові дії і досягнення результату за всяку ціну. Що стосується зарплати, то вона там майже така ж, як і в pбройних силах Росії. Але у "Вагнера" зарплата була вищою і "Вагнер" дуже цінував своїх інструкторів і командирів", - пояснив український генерал-майор.

Говорячи про залучення для війни проти України росіянами громадян інших держав, зокрема африканців, сирійців, Скібіцький зазначив, що воювати вони йти не хочуть, а використовують це як шанс потрапити до Європи.

"Але ніхто не хоче йти воювати. Вони сюди йдуть просто для того, щоб потім втекти і потрапити в Європу. Всі думають, що вони йдуть сюди воювати. Але це не так. За першої можливості вони будуть намагатися потрапити в Європу", - додав Скібіцький.

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський сказав, коли закінчиться війна в Україні. Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ боїться змін в Росії, проте США, європейські країни і глобальний Південь "можуть вибирати".

Раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на чотирьох напрямках. Ворог десятки разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, повідомили в ОСГВ "Таврія".

Як повідомлялося раніше, окупанти влаштували зачистку в Авдіївці і готують штурм на новому напрямку. Ворог намагається проводити наступальні дії на кількох напрямках, крім Авдіївського, розповів Дмитро Лиховий.

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