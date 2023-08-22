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РФ скоро атакує Україну ракетами, в Чорне море ворог вивів новий корабель

Ангеліна Підвисоцька
22 серпня 2023, 16:11 оновлено 22 серпня, 16:52
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Російський ракетоносій "Циклон", який окупанти вивели в Чорне море, ще не проходив випробування.
ракета, корабель Циклон
РФ готується до ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: flot.com, Міноборони РФ

Російські окупанти готуються до масованого ракетного удару по Україні. Вони вивели в Чорне море новий ракетоносій "Циклон". Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявила прессекретар оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

РФ збільшила кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі до трьох. Ситуація зараз напружена. Відомо, що ракетний корабель "Циклон" ще не пройшов випробування.

"За попередніми даними кількість "Калібрів" може бути доведена до 20 одиниць, що 2 надводних і 1 підводні ракетоносії готові до застосування по території України", - підкреслила Гуменюк.

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У ніч на 22 серпня ворог проводив розвідку боєм, атакуючи країну одиночними ударними безпілотниками.

"Ворог проводить розвідку боєм, виявляючи системи ППО України, готуючись до атак", - каже Гуменюк.

Ракетний удар по Чернігову

В суботу вранці, 19 серпня, країна-агресорка РФ вдарила по центру Чернігова, а саме – по Драмтеатру. В результаті є загиблі та поранені. Ймовірно, окупанти застосували балістичну ракету.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Чернігову. За словами президента, ракета влучила прямо по центру міста: "Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю і втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних", - написав президент.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, пошуково-рятувальна операція у Чернігові завершена. Внаслідок російського удару по центральній частині міста постраждало 136 осіб. Зокрема, загинуло семеро осіб. Поранення отримали 129 людей, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

Інші новини:

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