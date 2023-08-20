"Єдина, довгоочікувана дитина": РФ вбила ракетою у Чернігові 6-річну доньку військового

Патрульні намагалися на місці події надати допомогу дитині, але врятувати її вже не вдалося. Тато дитини захищає Україну від російських окупантів.

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РФ вбила ракетою у Чернігові 6-річну доньку військового/ колаж: Главред, фото: Facebook Kateryna Farafonova

Країна-агресорка Росія під час ракетного удару по Чернігову 19 серпня вбила сімох людей. Серед них – шестирічна Софія Голинська. Дівчинка була єдиною та довгоочікуваною дитиною у своїх батьків.

Про загибель дитини повідомила подруга мами загиблої дівчинки Катерина Фарафонова у соцмережах. Тато дівчинки захищає Україну від російських загарбників.

"У Чернігові руками російських окупантів не стало єдиної, довгоочікуваної донечки моєї куми, маленької Софійки. Тепер Софійка янгол охоронець для своїх батьків. Неможливо описати стан та думки. Спочивай на м’якеньких хмаринках, наша маленька", – написала вона. відео дня

За її словами, Софійка була доброю, розумною та кмітливою дівчинкою і прикрасою цього жорстокого світу.

Також жінка залишила реквізити для допомоги батькам дівчинки.

РФ вбила ракетою у Чернігові 6-річну доньку військового/ Facebook Kateryna Farafonova

РФ вбила ракетою у Чернігові 6-річну доньку військового/ Facebook Kateryna Farafonova

РФ вбила ракетою у Чернігові 6-річну доньку військового/ Facebook Kateryna Farafonova

Ракетний удар РФ по Чернігову

Країна-агресорка Росія 19 серпня здійснила ракетний удар по Чернігову, влучивши у центр міста. Внаслідок атаки загинули семеро людей. Серед загиблих – 6 річна дівчинка. Ще одну 12-річну дівчинку терміново доставили в реанімобілі до Києва у важкому стані.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, 6-річна дівчинка загинула від отриманих поранень. На місці патрульні намагалися надати допомогу, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося.

Пізніше в МВС розповіли деталі кривавого удару РФ по Чернігову. Багато жертв вибуху в Чернігові перебували в транспорті, переходили дорогу чи поверталися з церкви, розповів очільник МВС Ігор Клименко. Він уточнив, що за драмтеатром знаходиться великий парк, де з самого ранку була велика кількість дітей, а центральна площа була заставлена автомобільним транспортом.

Нагадаємо, в Чернігові трагічно загинула викладачка університету. У момент ракетного удару вона гуляла з донькою в парку. Світлана Кормільцина була старшою викладачкою кафедри іноземної філології.

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