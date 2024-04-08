РФ атакувала авіацією Суми та Білопілля: над містами здійнявся дим, є поранені

Російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі в Сумах.

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РФ скинули авіабомбу на Суми / Колаж: Главред, фото: ДержНС

У Сумах прогриміли два потужні вибухи. У небі над містом здійнявся дим. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Повітряні сили України попереджали про те, що російські окупанти підняли в повітря тактичну авіацію. Після цього стало відомо про те, що ворог здійснив пуск керованих авіабомб.

У Сумській ОВА розповіли про те, що російські окупанти завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі в Сумах.

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"Після 15 години росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі м. Суми. Наслідки уточнюються! Будьте уважні та обережні, під час сигналу повітряної тривоги завжди прямуйте в укриття", - ідеться в повідомленні.

Наразі немає інформації про постраждалих або загиблих.

В ОВА також зазначили, що російські окупанти вдарили КАБами прямо по центру Бельпілля. Там є поранені, наслідки ще уточнюються.

Що таке КАБи? / Інфографіка: Главред

Що таке КАБи? Керована авіаційна бомба - один із видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення точності попадання в ціль аеродинамічними поверхнями і системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність попадання і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Вибухи в Сумах - останні новини за темою

У ніч на 6 березня в Сумах прогриміли масштабні вибухи. Росіяни вдарили по місту 3 "шахедами". Унаслідок цього в будинках вибито вікна, почалася пожежа. На щастя, загиблих немає. Також відомо про те, що було пошкоджено будівлі лікарень.

Уже наступного дня РФ вдарила по місту ракетою. Російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері в лікарні, центрі крові та Центрі екстреної медичної допомоги.

Увечері президент України Володимир Зеленський розповів про те, що внаслідок ракетного удару в Сумах є загиблі та поранені.

У ніч на 13 березня російський "Шахед" вдарив у багатоквартирний будинок у Сумах. Там досі продовжують розбирати завали. Повністю знищено було 15 квартир, ще 15 - пошкоджено. Унаслідок удару загинули 3 людини, тіло ще однієї дівчини, яка жила на 5-му поверсі, не знайшли.

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