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Росіяни прорвались ще на 3 кілометри від Авдіївки: у Bild розкрили ситуацію на фронті

Юлія Закрепа
8 квітня 2024, 14:24оновлено 8 квітня, 14:56
На північ від Первомайського російська армія пройшла близько 2 км у напрямку Нетайлово.
Росіяни прорвались ще на 3 кілометри від Авдіївки: у Bild розкрили ситуацію на фронті
Окупанти просуваються вперед на фронті / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Стало відомо, що російська окупаційна армія просунулась ще на 2-3 кілометри на захід від Авдіївки. Найбільш значуще проходження військових РФ зафіксовано у Первомайську.

Як стало відомо, аналітик BILD Юліан Репке вивчив записи з місця боїв за останні 10 днів. Раніше він повідомляв, що після падіння Авдіївки ЗСУ зайняли оборону по лінії Бердичі - Семенівка - Орлівка - Тоненьке - Першотравневе. Тепер ЗС РФ перейшли її у кількох місцях. З-під Тоненького вони просунулися близько 3 км на захід у бік Уманського. На північ від Первомайського вони пройшли близько 2 км у напрямку Нетайлово.

"За останні десять днів російські сили вторгнення просунулися далі на захід від Авдіївки. Найбільш значний поступ у Первомайському, між Тоненьком та Уманським та в Семенівці", - пише аналітик.

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Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Ситуація під Авдіївкою: що відомо

Нагадаємо, що російські окупанти наступають у районі Авдіївки та на лівому березі Херсонщини. 1 квітня на всій лінії фронту тривали позиційні бої. Російські війська просунулися поблизу Авдіївки та на лівому березі Дніпра в Херсонській області. На захід від Тоненького також були спроби російських військ пройти далі.

ЗСУ втрачають плацдарм під Авдіївкою. Аналітики повідомили, що окупантами захоплено східну частину Бердичів. Російські окупанти контролюють на Авдіївському напрямку щонайменше 80 відсотків села Первомайське. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни.

РФ під Авдіївкою пішла у масовий танковий штурм. Автори інформаційного агентства Forbes повідомили, що на дорозі на захід від руїн Авдіївки після штурму росіяни залишили третину своїх танків. Українці змогли перемогти таку велику та добре озброєну російську армію.

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