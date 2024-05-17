РФ намагається послабити ЗСУ по всьому фронту: Зеленський про наступ на Харківщині

Завдання України - зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати фронт і дипломатію, наголосив президент України.

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РФ хоче показати, що нібито визначає хід війни / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Офіс президента України

Наступ російських окупантів на Харківську область має на меті послабити Сили оборони України по всьому фронту. Завдання ЗСУ - зірвати спробу Росії розширити війну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів", - сказав глава держави.

За його словами, Росія прагне створити враження, що саме вона визначає подальший хід війни.

відео дня

"Наше завдання - зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію - те, як ми наближаємо справедливий мир", - підкреслив Зеленський.

Президент розповів, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

"Харківські напрямки: Вовчанськ, Липці, Куп’янськ. Ми стримуємо російський тиск. Дякую кожній бригаді, кожному підрозділу. Незмінна увага й Донецьким напрямкам, передусім Покровському – там зараз найбільш жорстко, найбільша кількість боїв", - додав Зеленський.

Наступ Росії на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що якби в України було достатньо систем протиповітряної оборони, російська окупаційна армія не могла б штурмувати Харківщину. Він також зазначив, що відсутність рішень щодо передачі нової зброї призвела до труднощів для захисників України.

Також у матеріалі The Washington Post зазначається, що повторний наступ РФ на Харківську область є жорсткішим за попередній. Територія, яку Росія захопила останніми тижнями, приблизно дорівнює тій, яку Україна відвоювала під час весняного контрнаступу 2023 року.

Як повідомляв Главред, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію з наступом російських військ на півночі Харківської області. Зеленський повідомив, що окупанти просунулися вглиб України на 10 кілометрів, але на деяких напрямках їхнього просування не було. Головна мета ворога - місто Вовчанськ.

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