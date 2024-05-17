РФ намагається послабити ЗСУ по всьому фронту: Зеленський про наступ на Харківщині

Наступ російських окупантів на Харківську область має на меті послабити Сили оборони України по всьому фронту. Завдання ЗСУ - зірвати спробу Росії розширити війну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів", - сказав глава держави.
За його словами, Росія прагне створити враження, що саме вона визначає подальший хід війни.
"Наше завдання - зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію - те, як ми наближаємо справедливий мир", - підкреслив Зеленський.
Президент розповів, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті.
"Харківські напрямки: Вовчанськ, Липці, Куп’янськ. Ми стримуємо російський тиск. Дякую кожній бригаді, кожному підрозділу. Незмінна увага й Донецьким напрямкам, передусім Покровському – там зараз найбільш жорстко, найбільша кількість боїв", - додав Зеленський.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Наступ Росії на Харківщині - останні новини
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що якби в України було достатньо систем протиповітряної оборони, російська окупаційна армія не могла б штурмувати Харківщину. Він також зазначив, що відсутність рішень щодо передачі нової зброї призвела до труднощів для захисників України.
Також у матеріалі The Washington Post зазначається, що повторний наступ РФ на Харківську область є жорсткішим за попередній. Територія, яку Росія захопила останніми тижнями, приблизно дорівнює тій, яку Україна відвоювала під час весняного контрнаступу 2023 року.
Як повідомляв Главред, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію з наступом російських військ на півночі Харківської області. Зеленський повідомив, що окупанти просунулися вглиб України на 10 кілометрів, але на деяких напрямках їхнього просування не було. Головна мета ворога - місто Вовчанськ.
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