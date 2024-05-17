УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ намагається послабити ЗСУ по всьому фронту: Зеленський про наступ на Харківщині

Руслана Заклінська
17 травня 2024, 22:11
154
Завдання України - зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати фронт і дипломатію, наголосив президент України.
РФ намагається послабити ЗСУ по всьому фронту: Зеленський про наступ на Харківщині
РФ хоче показати, що нібито визначає хід війни / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Офіс президента України

Наступ російських окупантів на Харківську область має на меті послабити Сили оборони України по всьому фронту. Завдання ЗСУ - зірвати спробу Росії розширити війну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів", - сказав глава держави.

За його словами, Росія прагне створити враження, що саме вона визначає подальший хід війни.

відео дня

"Наше завдання - зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію - те, як ми наближаємо справедливий мир", - підкреслив Зеленський.

Президент розповів, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

"Харківські напрямки: Вовчанськ, Липці, Куп’янськ. Ми стримуємо російський тиск. Дякую кожній бригаді, кожному підрозділу. Незмінна увага й Донецьким напрямкам, передусім Покровському – там зараз найбільш жорстко, найбільша кількість боїв", - додав Зеленський.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Наступ Росії на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що якби в України було достатньо систем протиповітряної оборони, російська окупаційна армія не могла б штурмувати Харківщину. Він також зазначив, що відсутність рішень щодо передачі нової зброї призвела до труднощів для захисників України.

Також у матеріалі The Washington Post зазначається, що повторний наступ РФ на Харківську область є жорсткішим за попередній. Територія, яку Росія захопила останніми тижнями, приблизно дорівнює тій, яку Україна відвоювала під час весняного контрнаступу 2023 року.

Як повідомляв Главред, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію з наступом російських військ на півночі Харківської області. Зеленський повідомив, що окупанти просунулися вглиб України на 10 кілометрів, але на деяких напрямках їхнього просування не було. Головна мета ворога - місто Вовчанськ.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Харківська область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ намагається послабити ЗСУ по всьому фронту: Зеленський про наступ на Харківщині

РФ намагається послабити ЗСУ по всьому фронту: Зеленський про наступ на Харківщині

22:11 Україна
З-під завалів дістали тіло 4-річної дівчинки: на Львівщині обвалилася стіна будинку

З-під завалів дістали тіло 4-річної дівчинки: на Львівщині обвалилася стіна будинку

20:55 Україна
"Обнадійливі новини": в Укренерго сказали, чи вимикатимуть завтра світло

"Обнадійливі новини": в Укренерго сказали, чи вимикатимуть завтра світло

20:54 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Війна закінчиться цього дня і дуже швидко : що зробить Україна з РФ - прогноз 53368

"Війна закінчиться цього дня і дуже швидко": що зробить Україна з РФ - прогноз

Зрадниця Наташа Корольова терміново покинула Москву разом із чоловіком - причина 17262

Зрадниця Наташа Корольова терміново покинула Москву разом із чоловіком - причина

Гороскоп на завтра 18 травня: Леви - будуть на вершині, Водоліям - можливість всього життя 13995

Гороскоп на завтра 18 травня: Леви - будуть на вершині, Водоліям - можливість всього життя

А живе зі мною удвох : російський артист намагається відбити Пугачову в Галкіна 10932

"А живе зі мною удвох": російський артист намагається відбити Пугачову в Галкіна

Останні новини

23:10

На території військової академії в Петербурзі стався загадковий вибух: що сталося

22:58

У Туапсе зупинився НПЗ після атаки безпілотників - Reuters

22:50

Хитро і геніально: навіщо кладуть губку для посуду у відсік пралки та в барабанВідео

22:14

Чи будуть після 18 травня роздавати повістки на вулицях: у Міноборони дали відповідь

22:11

РФ намагається послабити ЗСУ по всьому фронту: Зеленський про наступ на Харківщині

Війна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану ТрампаВійна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану Трампа
21:20

Зайві думки зникнуть самі: як заснути за лічені хвилини - простий спосібВідео

20:55

З-під завалів дістали тіло 4-річної дівчинки: на Львівщині обвалилася стіна будинкуФото

20:54

"Обнадійливі новини": в Укренерго сказали, чи вимикатимуть завтра світло

20:46

Пономарьов оцінив, наскільки сильно російські еліти вірні Кремлю

Реклама
20:32

Як стерилізувати банки десятками і без пари: Клопотенко поділився секретомВідео

20:15

На Росію чекають більш запальні атаки українських дронівПогляд

20:11

"Плакала і глушила емоції": Раміна розповіла про смерть друга-бійця на фронті

20:10

Чоловікам за кордоном надаватимуть консульські послуги по-новому: що змінилося

20:03

Без м'ясорубки: неймовірні рублені котлети замість звичайних - пальчики оближешВідео

19:35

Увірвуться дощі з грозами: у яких областях буде вирувати негода

19:15

НМАУ ім. П.І. Чайковського здобула перемогу у Національному народному рейтингу "Науковий лідер України" актуально

19:03

Чи вимикатимуть українцям влітку світло: гендиректор Yasno сказав, до чого готуватися

18:59

Щурів та мишей в саду більше не буде: чим потрібно обробити ділянкуВідео

18:59

"Усі знають про це": онук Алли Пугачової вийшов на зв'язок і зробив гучну заяву

18:51

За що штрафують тих, хто самостійно прийшли до ТЦК: пояснення юриста

Реклама
18:37

На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК

18:35

Король Чарльз ухвалив складне рішення щодо Кейт Міддлтон - королівська сім'я ошелешена

18:21

Україна втратила більше територій, ніж повернула під час контрнаступу - WP

18:02

Стаж для працюючих пенсіонерів: як докупити і скільки доплачують українцям

17:53

З 1 червня в Україні хочуть підвищити тарифи на світло - нардеп

17:36

"Ми очікуємо великої навали": ЗСУ розповіли про ще один гарячий напрямок

17:35

Шойгу замість Патрушева: експерт розкрив, у чому "знущання" ПутінаВідео

17:26

Варшава готова до розміщення ядерної зброї, але рішення не ухвалено - Дуда

17:17

Російське ІПСО про наступ на Харківщині поширювали "консерви" Медведчука та команда Порошенка – експерт

17:11

Пробула там 20 років: жінка знайшла під шпалерами таємну записку - що в ній було

16:54

Росія атакувала Харків та Одесу: у містах є прильоти та жертвиВідео

16:41

Кому категорично не можна їсти борщ: несподівана відповідь просто вкладе наповал

16:38

Не спроба зайняти Харків: Washington Post назвав мету окупантів в області

16:37

В обмін на звільнення: скільки ув’язнених готові піти на фронт

16:30

Що не можна робити на дорозі 18 травня, щоб не почалась "чорна смуга" - прикмети

16:25

Загадка для автомобілістів: що означають зигзагоподібні лінії на головній дорозіВідео

16:24

Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює

15:55

Як зробити термосумку своїми руками: спеціальні трюки, які допоможуть

15:52

"Образила": британці розлютилися на Меган Маркл через сукню

15:32

Штраф 65 тисяч євро: чому в Німеччині заборонено вбивати ос - причини дивуютьВідео

Реклама
15:08

Далекобійна зброя для захисту Харківщини: у Німеччині зробили заяву

14:54

Уразили порт, НПЗ й електропідстанцію: ГУР і СБУ масштабно вдарили по об’єктах в РФ і КримуВідео

14:40

"Війна закінчиться цього дня і дуже швидко": що зробить Україна з РФ - прогноз

14:32

"В усьому винна Україна": Путін цинічно висловився про наступ у Харкові

14:31

Особисті та інтимні моменти: Букінгемський палац опублікував раніше небачені фото

14:30

"Любов зцілює": колишня дружина Остапчука натякнула на новий роман

13:50

Як зарядити телефон без електрики: геніальний фокус гарантує результатВідео

13:30

"Книжковий Арсенал" за медіапідтримки 1+1 media: чого очікувати від фестивалю новости компании

13:24

Зеленський назвав план України щодо перемовин із Росією

13:24

Відомий телеведучий здивував схудненням на 20 кілограмівВідео

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти