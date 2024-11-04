РФ програла морську битву: чому Україна менше атакує ворожі судна

За словами командира спецпідрозділу, Україна зараз "пожинає плоди своєї роботи".

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Знищення кораблів РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Атаки на морські судна РФ зменшились

Ворожий флот заблокований і не виконує свої функції

З початком повномасштабного вторгнення українські сили знищили чимало ворожих кораблів, проте останнім часом атак на морські судна РФ значно поменшало. Командир спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" із позивним "Тринадцятий" в ефірі телеканалу "Ми Україна" повідомив, що це пов'язано з результатами попередніх успішних ударів українських захисників по Чорноморському флоту РФ.

За його словами, наразі ворожий флот повністю заблокований і не виконує свої функції. Це обумовлено тим, що росіяни бояться використовувати кораблі, щоби не потрапити під удар Сил оборони України.

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"Пам'ятаєте, коли вони блокували зерновий коридор, коли наша портова інфраструктура була повністю заблокована? Зараз ми зробили це з ними", — пояснює військовий.

Командир спецпідрозділу підкреслює, що ворог не тільки не може використовувати кораблі для ударів по Україні, але й витрачають значні кошти на утримання кораблів, які простоюють у портах. Судна потребують ремонту, обслуговування, а також забезпечення моряків їжею.

"Я сумую трохи за часами, коли можна було щось вполювати у відкритому морі, це захоплююче і цікаво — але ми зараз пожинаємо плоди своєї роботи", — зазначив командир із позивним "Тринадцятий".

Чорномо́рський флот Росі́ї Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу. Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ. До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів. За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

Удари по кораблях РФ - новини за темою

Як раніше писав Главред, найскладнішою операцією спецпідрозділу ГУР Group 13 у Чорному морі стало знищення російського судна "Сергій Котов", яке двічі зазнало ураження біля протоки Босфор до остаточного знищення у березні цього року. Командир підрозділу з позивним "Тринадцятий" зазначив, що "Сергій Котов" був найновішим і найсучаснішим зі знищених російських кораблів спецпідрозділом ГУР.

7 жовтня під час успішної операції ГУР Міноборони України було виведено з ладу тральщик Балтійського флоту РФ "Олександр Обухов". Судно, яке базувалося в Балтійську і готувалося до бойового чергування, отримало серйозні пошкодження, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Нагадаємо, колишній глава Роскосмосу та "сенатор" від Запорізької області Дмитро Рогозін офіційно підтвердив, що РФ в паніці вивела з Криму весь Чорноморський флот. Свою "прописку" кораблі змінили через постійні атаки українських морських безпілотників.

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