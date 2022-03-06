"Зелений коридор" для Маріуполя розстріляли окупанти, евакуація зірвана - Азов

Російські війська вдруге порушили режим тиші.
Полк Азов сповістив, що російські війська відкрили вогонь під час другої спроби евакуювати населення з Маріуполя.
"Друга спроба "зеленого коридору" для цивільних знову закінчилася обстрілами росіян. Потрібно розуміти, що через вбивства окупаційними військами цивільних - гарантій безпеки "зелених коридорів" бути не може, адже лише хворий мозок росіян вирішує коли починати гатити і в кого", - йдеться на сторінці Азова в Twitter.
Раніше в Маріуполі був оголошений режим тиші з 10:00 до 21:00 для безпечної евакуації громадян.
Нагадаємо, евакуація людей з Маріуполя і Волновахи Донецької області повинна була початися в суботу, 5 лютого. Однак її довелося перенести, тому що російська сторона не дотримувалася режиму тиші і продовжила обстріли як самого Маріуполя, так і його околиць.
Після цього мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що сподівається на відновлення "зеленого коридору" для евакуації населення. Він підкреслив, що Маріуполь зараз у дуже важкому стані, але ЗСУ роблять все для його захисту.
Але вчорашня ситуація знову повторилася.
Друга спроба "зеленого коридору" для цивільних знову закінчилася обстрілами росіян- АЗОВ (@Polk_Azov) March 6, 2022
Потрібно розуміти, що через вбивства окупаційними військами цивільних - гарантій безпеки "зелених коридорів" бути не може, адже лише хворий мозок росіян вирішує коли починати гатити і в кого. pic.twitter.com/XtAnvdzPhB
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