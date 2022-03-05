"Нас вбивають як націю": окупанти тримають у полоні 400 тисяч людей у Маріуполі

Мер міста сподівається, що найближчим часом вдасться домовитися про "зелений коридор".
Місто Маріуполь у Донецькій області сьогодні в дуже важкому стані, але ЗСУ роблять все для його захисту.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі "Україна 24" заявив, що сподівається на відновлення "зеленого коридору" для евакуації населення
"Ми сподіваємося, що буде така домовленість. Маріуполь сьогодні у важкому стані. Але я хочу подякувати нашим військовим, Азову, морській піхоті, поліцейським, комунальникам, які роблять все, щоб захистити Маріуполь. Зараз місто знаходиться в блокаді, нас вбивають як націю, як народ України", - розповів Бойченко.
Також він підкреслив, що російські окупанти сьогодні стріляють по житлових масивах.
читайте такожЕвакуацію з Маріуполя перенесли: окупанти обстрілюють місто та околиці"Літаки сьогодні скидали бомби. Я, як мер, організовував транспорт і локації для евакуації людей. І в цей момент, як ми йшли, ворожі російські війська порушили режим тиші і почали обстріл. Дивом не постраждали люди, але постраждала техніка. Нам потрібні гарантії безпеки. 6 днів йдуть обстріли. Ми сподіваємося, що сьогодні переговори прийдуть до того, щоб був коридор. Ми, зі свого боку, робимо все необхідне", - заявив Бойченко.
Він нагадав, що зараз дуже багато людей потребує евакуації, це 400 тисяч населення, яке в заручники взяли російські війська.
"Ми без електрики, без води. Ми дуже просимо, щоб завтра був коридор, у нас багато населення, яке хотіло б отримати ковток безпеки", - підсумував мер.
Раніше головред писав, що в нічний час під Маріуполем окупанти закопують трупи солдатів і офіцерів.
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