Потужний удар зеніток: ЗСУ збили ударний вертоліт РФ Алігатор

15-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України збито вертоліт РФ.
На східному напрямку в четвер, 15 вересня, бійцями Збройних сил України був знищений черговий вертоліт окупантів Ка-52.
Українські захисники також збили безпілотник РФ. Про це в Telegram повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
"15-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України на східному напрямку знищено черговий вертоліт Ка-52 і БПЛА оперативно - тактичного рівня", - сказано в повідомленні.
Вертоліт Ка-52
Розвідувально-ударний вертоліт (неофіційна назва Алігатор). Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Вартість одного вертольота - близько $10 мільйонів.
Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".
Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.
Про це уточнили в прес-центрі угруповання Об'єднаних сил ЗСУ.
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