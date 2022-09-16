Потужний удар зеніток: ЗСУ збили ударний вертоліт РФ Алігатор

Ка - 52 Алігатор / Фото Вікіпедія

На східному напрямку в четвер, 15 вересня, бійцями Збройних сил України був знищений черговий вертоліт окупантів Ка-52.

Українські захисники також збили безпілотник РФ. Про це в Telegram повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"15-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України на східному напрямку знищено черговий вертоліт Ка-52 і БПЛА оперативно - тактичного рівня", - сказано в повідомленні.

Видео дня

Вертоліт Ка-52

Розвідувально-ударний вертоліт (неофіційна назва Алігатор). Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Вартість одного вертольота - близько $10 мільйонів.

Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".

Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

Про це уточнили в прес-центрі угруповання Об'єднаних сил ЗСУ.

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