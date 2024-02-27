Генштаб уточнив втрати Росії після слів Зеленського: як підраховують дані

Напередодні Зеленський зауважив, що РФ втратила у боях до 500 тисяч окупантів "двохсотими" і пораненими.

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Росія продовжує зазнавати великих втрат у боях з Україною / Колаж Главреда. Фото: Міноборони Росії, Армія INFORM

Точна кількість ліквідованих та поранених російських окупантів у війні з Україною станом на 27 лютого становить 412 400 осіб, повідомив у коментарі Українській правді речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов.

Він зазначив, що загальні втрати російських військ, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога.

І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб, пояснив Ковальов.

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Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

Втрати Росії у війні з Україною станом на 27 лютого - дані Генштабу:

Дані щодо російських втрат / Колаж Главреда

Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових

Уперше цифри щодо втрат ЗСУ президент Володимир Зеленський озвучив на прес-конференції, присвяченій другій річниці повномасштабної російської агресії, у неділю, 25 лютого.

Він додав, що РФ втратила загиблими 180 тисяч, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом втрати окупантів складають до 500 тисяч разом з пораненими.

Президент відмовився називати кількість поранених українських військових, бо цю інформацію може використати ворог. Він також не назвав кількість безвісти зниклих військових та загиблих цивільних українців.

За словами офіцера ЗСУ та волонтера Мирослава Гая, "президент достатньо володіє точною інформацією", "навряд чи його хтось обманює".

"Цифра адекватна. Просто треба розуміти, що у нас серед зниклих безвісти є загиблі під час виконання бойових завдань, яких не змогли евакуювати, (або) вони залишилися на окупованих територіях. Допоки не буде евакуйовано тіло героя, його вважатимуть зниклим безвісти", - пояснив Гай.

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