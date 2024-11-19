Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Штурмовиків РФ женуть у "м'ясну розвідку" на сході: у ЗСУ розкрили деталі

Олексій Тесля
19 листопада 2024, 22:53
139
Ворог намагається знайти слабкі місця в захисті позицій українських військ, розповіла Анастасія Бобовнікова.
Штурмовиків РФ женуть у 'м'ясну розвідку' на сході: у ЗСУ розкрили деталі
ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада, 53 окрема механічна бригада

Важливо:

  • ЗСУ зупиняють штурми ворога на Донбасі
  • Штурмові групи ворога знищуються

У спробах атакувати Часів Яр Донецької області російські окупанти проводять "м'ясну розвідку", розповіла речник ОТГ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Ворог не просувається. Ми зупиняємо всі його спроби, всі штурми, як і в Торецьку, так і в Часовому Яру", - наголосила вона в ефірі інформаційного телемарафону.

відео дня

Представник ОТГ "Луганськ" каже, що ворог намагається знайти слабкі місця в захисті позицій українських військ, при цьому проводить розвідку позицій ЗСУ.

"Просто біжать уперед: хто добіг - той добіг, хто не добіг - той не добіг. Це більше схоже на "м'ясну розвідку", коли підрозділи кидають, намагаючись знайти слабке місце або визначити, де сильні позиції", - пояснила вона.

Водночас українська військова також зазначила, що ці спроби армії РФ вчасно виявляються українськими військовими і групи ворога ліквідуються.

"Такі спроби, звичайно, здійснюються. Ворог знищується, групи уражаються і противник не просувається", - додала Бобовнікова.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ вклинюється в оборону і просувається на сході. На Донбасі ситуація складна, ворог накопичує значні ресурси, каже Анастасія Бобовнікова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в районі Торецька кількість штурмів різко стихла. На ситуацію впливають значна протяжність фронту і великі втрати з боку росіян.

Як повідомляв раніше Главред, росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку. За поточну добу зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту.

Читайте також:

Торецьк

Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія.

Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб.

Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу.

Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Штурмовиків РФ женуть у "м'ясну розвідку" на сході: у ЗСУ розкрили деталі

Штурмовиків РФ женуть у "м'ясну розвідку" на сході: у ЗСУ розкрили деталі

22:53Україна
РФ збила лише частину: відомо скільки ракет ATACMS запустила Україна по РФ - ЗМІ

РФ збила лише частину: відомо скільки ракет ATACMS запустила Україна по РФ - ЗМІ

22:10Україна
Потужні вибухи у двох областях: у РФ прильоти після атаки безпілотників

Потужні вибухи у двох областях: у РФ прильоти після атаки безпілотників

22:04Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 20 листопада: Овнам - вдалий день, Водоліям - щаслива подія

Гороскоп на завтра 20 листопада: Овнам - вдалий день, Водоліям - щаслива подія

Китайський гороскоп на завтра 20 листопада: Бикам - проблеми із зубами, Козлам - труднощі

Китайський гороскоп на завтра 20 листопада: Бикам - проблеми із зубами, Козлам - труднощі

США готують новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

США готують новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

США дозволили Україні завдавати ударів углиб РФ: який є нюанс

США дозволили Україні завдавати ударів углиб РФ: який є нюанс

Фінансовий гороскоп на 2025 рік: кому Зелена Змія принесе багатство

Фінансовий гороскоп на 2025 рік: кому Зелена Змія принесе багатство

Останні новини

23:16

Прийде справжня біда: що в жодному випадку не можна брати в руки 20 листопада

22:57

Ольга Харлан розповіла про власну "смерть": "Якийсь треш"

22:53

Штурмовиків РФ женуть у "м'ясну розвідку" на сході: у ЗСУ розкрили деталі

22:28

"Йти працювати двірником": зірка серіалу "Свати" не повернеться до РФ

22:10

РФ збила лише частину: відомо скільки ракет ATACMS запустила Україна по РФ - ЗМІ

Росія може влаштувати Армагеддон після дозволу США бити вглиб Росії – ЖдановРосія може влаштувати Армагеддон після дозволу США бити вглиб Росії – Жданов
22:04

Потужні вибухи у двох областях: у РФ прильоти після атаки безпілотниківВідео

21:56

У сім'ї "Шарлотти" із "Сексу і міста" сталося нещастя

21:51

"Моя найніжніша": Пресняков звернувся до коханої жінки - не дружини

21:44

Демобілізація в Україні: в Раді розповіли про терміни ухвалення законопроекту

Реклама
21:31

Програв битву з раком: у США померла 35-річна зірка серіалів

21:16

Окупанти намагаються оточити Часів Яр з флангів: військовий розповів деталі

21:04

"Що ж із тобою стало": у мережі засоромили солістку популярного російського гурту

20:56

В Білому домі вперше відреагували на зміну ядерної доктрини РФ: що відомо

20:51

Ворог ріже логістику і кидає резерви на штурм: полковник ЗСУ назвав напрямок

20:40

Не зіпсуються та не замерзнуть: де і як правильно зберігати літні шини взимку

20:20

Творить дива: для чого додавати оцет до картоплі при варінні

20:08

Зимовий дедлайн наступає: які завдання необхідно закінчити в саду в листопаді

20:04

Скільки людей на малюнку: правильно зможуть порахувати лише найуважніші

19:56

Всього 4 інгредієнти: розкішний салат із крабовими паличками на Новий рік 2025Відео

19:45

Париж і Лондон планують передачу далекобійних ракет Києву: ЗМІ розкрили деталі

Реклама
19:28

Кількість аварій скорочено на 80%: що означає нова розмітка у вигляді білих кіл

19:10

Як спікер МЗС РФ Захарова влаштувала істерію через ракети АтакамсПогляд

19:09

Світло відключатимуть протягом усього дня: як діятимуть графіки 20 листопада

19:08

Україна отримає ще дві партії винищувачів F-16 від Данії: стали відомі деталі

19:00

Гості будуть приємно здивовані: як красиво скласти серветки на святковий стіл

18:57

Фінансовий гороскоп на 2025 рік: кому Зелена Змія принесе багатство

18:50

Оновлення ядерної доктрини РФ: Зеленський назвав реальні наміри Путіна

18:47

Прямі контакти президентів: Зеленський розповів про переговори з командою Трампа

18:31

Шанс озолотитися на тисячі гривень: як знайти антикваріат на секонд-хендах

18:27

"Україна має посилити мобілізацію": у Байдена назвали головну проблему ЗСУ

18:23

Британія виділила рекордну суму для ЗСУ на купівлю дронів

17:52

Популярного ведучого мобілізували - вже проходить ВЛК

17:48

Як дешево годувати курей: 2 найкращі варіанти, які радять фермериВідео

17:32

Водіям на замітку: хто може не використовувати ремінь в авто - штрафу не буде

17:31

Удар ракетами ATACMS по складу в Брянській області: Зеленський вперше відреагувавВідео

17:24

За Україну, здоров’я і щасливе життя: три найсильніші молитви до святого Миколая

17:07

"Не варто мати ілюзій": полковник ЗСУ оцінив загрозу окупації кількох міст

16:38

Вступ України до ЄС: коли відбудеться перший кластер перемовин - ЗеленськийВідео

16:26

Як ніколи не загубити улюблені сережки: цікавий лайфхак з ґудзиком

16:19

Камінська показала, який вигляд її обличчя та тіло мають після пластики

Реклама
16:15

Зменшення мобілізаційного віку та індексація пенсій: Зеленський виступив в Раді

15:58

У Facebook повідомили про смерть Віктора Павліка: дружина видала гнівну тираду

15:55

Чому дозвіл США бити по Росії може виявитися пасткою для УкраїниПогляд

15:54

Данія надасть 130 млн євро українському ОПК: подробиці

15:50

Зеленський розповів про ситуацію зі світлом в Україні: до чого готуватись українцям

15:35

"Конфлікт за участю НАТО": в Кремлі видали нову абсурдну заяву про війну

15:31

Тиран чи надійний захисник: як визначити тип характеру чоловіка за зморшками

15:18

Здав усі секрети: як працювала золота карта в шоу "Орел і решка"

15:16

Понад 50 тисяч: в ЗСУ озвучили сили РФ для наступу в Курській області

15:07

Кількість військових КНДР у РФ може зрости до 100 тис.: Зеленський зробив важливу заяву

Новий рік 2025
У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти