Штурмовиків РФ женуть у 'м'ясну розвідку' на сході: у ЗСУ розкрили деталі

Ворог намагається знайти слабкі місця в захисті позицій українських військ, розповіла Анастасія Бобовнікова.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада, 53 окрема механічна бригада

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ЗСУ зупиняють штурми ворога на Донбасі

Штурмові групи ворога знищуються

У спробах атакувати Часів Яр Донецької області російські окупанти проводять "м'ясну розвідку", розповіла речник ОТГ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Ворог не просувається. Ми зупиняємо всі його спроби, всі штурми, як і в Торецьку, так і в Часовому Яру", - наголосила вона в ефірі інформаційного телемарафону.

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Представник ОТГ "Луганськ" каже, що ворог намагається знайти слабкі місця в захисті позицій українських військ, при цьому проводить розвідку позицій ЗСУ.

"Просто біжать уперед: хто добіг - той добіг, хто не добіг - той не добіг. Це більше схоже на "м'ясну розвідку", коли підрозділи кидають, намагаючись знайти слабке місце або визначити, де сильні позиції", - пояснила вона.

Водночас українська військова також зазначила, що ці спроби армії РФ вчасно виявляються українськими військовими і групи ворога ліквідуються.

"Такі спроби, звичайно, здійснюються. Ворог знищується, групи уражаються і противник не просувається", - додала Бобовнікова.

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Раніше повідомлялося про те, що РФ вклинюється в оборону і просувається на сході. На Донбасі ситуація складна, ворог накопичує значні ресурси, каже Анастасія Бобовнікова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в районі Торецька кількість штурмів різко стихла. На ситуацію впливають значна протяжність фронту і великі втрати з боку росіян.

Як повідомляв раніше Главред, росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку. За поточну добу зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту.

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Торецьк Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу. Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

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