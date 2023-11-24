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"Переговорна позиція дуже погана": Арахамія відповів чи піде Україна на переговори з Росією

Руслана Заклінська
24 листопада 2023, 21:22
Україна не збирається сідати за стіл переговорів з Росією доти, доки не визволить свої території.
'Переговорна позиція дуже погана': Арахамія відповів чи піде Україна на переговори з Росією
Арахамія відповів чи будуть переговори з Росією / Колаж: Главред, фото: скрін відео, president.gov.ua

Україна не сідатиме за стіл переговорів з Росією, доки повністю не звільнить окуповані території. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час інтерв'ю для проєкту "Мосейчук+".

Очільник фракції наголосив, що українське керівництво, як політичне, так і військове, вважає пріоритетом ведення війни, оскільки позиція країни в переговорному процесі вважається надто слабкою на тлі воєнної конфронтації.

"Зараз, я думаю, що все керівництво України, і політичне, і військове – про те, щоб воювати. Чому? Тому що ми не можемо зараз сісти за стіл перемовин, в нас позиція перемовна дуже погана. За що ми будемо зараз сідати там, де ми залишаємося? "Давайте просто закінчувати?" Ви вважаєте, що українське суспільство сприйме?" - зауважив Давид Арахамія.

відео дня

Він зазначив, що в умовах, коли Україна лишається без певної частини своєї території, недоцільно розпочинати будь-які переговори. В такій ситуації позиція країни у вигляді будь-яких угод чи домовленостей буде вкрай слабкою та неприйнятною для українського суспільства.

"Якщо буде органічне закінчення, як в Кореї, де нічого не підписували – тоді можливо. А якщо хтось щось буде підписувати, і це потім треба буде ратифікувати в парламенті – парламент просто один одного уб’є. Дуже будуть полярні погляди", - сказав Арахамія.

Також Давид Арахамія наголосив на необхідності проведення референдумів для ухвалення будь-яких стратегічних рішень. Він висловив побоювання, що підписання будь-яких угод чи ратифікація їх у парламенті може викликати серйозні конфлікти та протистояння між політичними силами України, оскільки погляди на цю тему суттєво розходяться.

Переговори з Росією

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 листопада, новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив цинічну позицію, називаючи війну в Україні "замороженим конфліктом" та сказав, що неможливо вирішити ситуацію шляхом постачання зброї ЗСУ. Після зустрічі з чеським колегою, він висловив думку, що краще було б, якщо обидві сторони сіли б за стіл переговорів.

Також, раніше глава міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що Україна може опинитися в ситуації, коли їй доведеться проводити мирні переговори з Росією через недостатню кількість озброєння. Тому литовський міністр закликав західних партнерів забезпечити Україну необхідними ресурсами для боротьби з окупантами.

Крім цього, США і Німеччина намагаються втягненути Україну в переговорний процес з Росією. За повідомленнями Bild, вони планують використовувати військову підтримку як засіб тиску на українське керівництво, щоб змусити Київ сісти за переговорний стіл з Москвою.

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війна в Україні Давид Арахамія війна Росії та України мирні переговори з Росією
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