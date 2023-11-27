У Байдена і Шольца відхрестилися від заяв про примушування Зеленського до переговорів із РФ

У Німеччині заявили, що розслідування про "секретний план" нібито не маж під собою ніяких підстав.

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США та Німеччина не планують підштовхнути Зеленського до переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Білий дім

Після чуток про те, що Шольц і Байден намагаються всадити президента України Володимира Зеленського за стіл переговорів з РФ, в США та Німеччині різко спростували заяву, про яку йшлось у Bild. Уряд ФРН заявило, що розслідування про "секретний план" нібито не маж під собою ніяких підстав. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У Німеччині заявили, що планують підтримувати Україну стільки, скільки необхідно для захисту від окупантів.

"З самого початку російської агресивної війни США і Німеччина були віддані припиненню російської агресії і досягненню справедливого миру в Україні. І це не може бути нав'язаний мир ... Для федерального уряду ясно: Україна повинна визначити військові та політичні цілі у своїй оборонній боротьбі проти російської агресії. Тільки Україна може призначити дату початку мирних переговорів", - йдеться у повідомленні.

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Заступник держсекретаря США Джеймс О'Брайєн також зазначив, що США не підштовхують Україну до переговорів.

"Ми завжди говорили, що це питання повинна вирішувати Україна", - сказав О'Брайєн.

Переговори РФ і України

Нещодавно Путін поклянчив у України переговори. Шольц назвав йому дві умови завершення війни. Глава Кремля Володимир Путін повинен зробити чіткі кроки для завершення розв'язаної Росією війни проти України, сказав канцлер ФРН.

Пізніше на Заході заговорили про "мирні" переговори між Україною та РФ і заявили, що війна в Україні зайшла у фазу заморозки. У Словаччині вважають, що ситуація на фронті стала статичною, тому настав час для "мирного" вирішення.

Глава МЗС Литви заявив, що Україна може бути втягнута в мирні переговори. Він розуміє, що Київ ніколи не обере шлях домовленостей з терористами, але може виникнути ситуація, коли не буде вибору.

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