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РФ спробує захопити більше територій: є 2 способи, як зупинити Росію – Шарп

Альона Вороніна
28 грудня 2024, 11:40
3897
Є два чинники тиску на Росію, які можуть допомогти зупинити її. Якщо РФ відчуватиме, що їй нічого не загрожує, то вона спробує захопити більше територій.
Российские военные, Владимир Путин
Є 2 чинники тиску на РФ, каже Давид Шарп/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Основні тези ізраїльського оглядача Шарпа:

  • Можливість переговорів і завершення війни впирається у згоду двох сторін, що воюють
  • Щоб Росія була зговірливою, на неї треба чинити дуже серйозний тиск
  • Є два чинники тиску на країну-агресорку Росію

Можливість переговорів для завершення війни в Україні впирається у згоду двох сторін, які воюють. США можуть тиснути і на Україну, і на Росію, але різним чином.

Так, Сполучені Штати можуть погрожувати Україні позбавленням допомоги, і тоді українці опиняться у дуже скрутному становищі. А для того, щоб країна-агресорка Росія була більш зговірливою, на неї потрібно чинити дуже серйозний тиск. Таку думку висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в інтерв'ю OBOZ.UA.

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У відповідь на запитання, чи може війна в Україні завершитися у 2025 році й чи виглядає це реалістичним сценарієм, Шарп відповів, що історія воєн знає приклади, коли війни закінчувалися швидко.

"Наприклад, ірано-іракська війна. Коли взагалі ніхто нічого не прогнозував, окрім тривалої війни, сторони вели переговори, як то кажуть, під столом, і раптом після тривалих бойових дій було досягнуто згоди про припинення вогню", – зазначив він.

Оглядач зазначив, що війна в Україні триває довго, і є спроби, принаймні з боку найважливішого партнера України, США, привести до того, щоб була угода.

"Це досить серйозний фактор, яким не можна нехтувати. Але в результаті все впирається у згоду двох сторін, що воюють. Якщо у США є набагато більше важелів тиску на Україну – їй можуть погрожувати позбавленням допомоги, і тоді Україна опиняється у дуже тяжкому становищі, – то у випадку з Росією ситуація інша", – сказав він.

За його словами, щоб Росія була зговірливою, причому у швидкому темпі, на неї треба чинити дуже серйозний тиск.

"Тут є два чинники: тяжкі економічні санкції та загроза збільшення допомоги Україні. Інакше, якщо Росія відчуває, що їй нікуди поспішати, що їй ніщо серйозно не загрожує, вона може воювати в нинішньому темпі ще певний час, намагаючись захопити більше територій, намагаючись перемогти за очками більш явно або прийти до переговорів з більш вигідною позицією", – вважає Шарп.

Він вважає, що шанси на початок переговорів є дуже високими, але поки що рано говорити про те, хто на що може погодитися.

"Тому шанси на початок переговорів я вважаю високими, а щодо того, хто на що погодиться і як, поки говорити зарано. Дуже важливо, як поведеться адміністрація Трампа. Поки що ми чуємо лише окремі слова, але важливо, що вони реально запропонують. І головне, як свої слова підкріплюватимуть. Тому що, якщо не підкріплювати слова діями, результати будуть такими самими", – сказав Шарп.

Війна в Україні – останні новини

Раніше у CNN повідомляли, що РФ нарощує виробництво безпілотників. Росія планує виготовити близько 10 тисяч "Гербер" до кінця 2024 року.

Також раніше Главред повідомляв, що ЗСУ можуть втратити всі захоплені території на Курщині до весни. Як зазначили у Bloomberg, плани України на Курщині полягали не в тому, щоб утримати території, а радше в шоковому ефекті.

Нагадаємо, у ГУР попередили про загрозу масованого удару РФ. До кожної повітряної тривоги треба ставитися відповідально, наголосив Андрій Юсов.

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Хто такий Давид Шарп

Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач.

Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем.

Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.

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