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"Складна і важка робота": Данілов оцінив ймовірність повернення ядерної зброї

Андрій Ганчук
5 серпня 2023, 08:54 оновлено 5 серпня, 09:01
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У світі є держави, які безпосередньо не мають ядерної зброї, проте їм її надають країни Північноатлантичного альянсу, зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.
Данилов, ядерна зброя Україна
Україна, швидше за все, не зможе повернути ядерну зброю, яку вона віддала - Данілов / Колаж: Гдавред, фото: РНБО, Вікіпедія

Україні навряд чи вдасться повернути статус ядерної держави, оскільки мова йде про реалізацію дуже складного політичного і технічного питання. У світі є країни, які самі не мають атомну зброю, проте їм її надають держави НАТО. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він відповів на питання про те, чи можуть гарантії безпеки передбачати повернення Україні ядерної зброї. За словами чиновника, повернення Києву ядерного арсеналу навряд чи можливе.

"І не тільки з якихось політичних питань, а й з технологічних. Це дуже складна ситуація. Ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни, – це складна річ", - вважає секретар РНБО.

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Також він додав, що існують держави, які безпосередньо не мають ядерної зброї, але їм його передає НАТО. Що стосується України, прогнозів щодо подібного розвитку подій наразі не можна передбачити.

"Це складна, відповідальна і важка робота", - підкреслив Олексій Данілов.

Ядерна зброя України

Україна після розпаду СРСР мала орієнтовно третьою частиною Радянського ядерного арсеналу.

На території держави залишалося орієнтовно 130 міжконтинентальних балістичних ракет УР-100Н, 46 МБР РТ-23 молодець з десятьма боєголовками кожна, 38 важких бомбардувальників, а також близько 1700 боєголовок.

У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї взамін на гарантії безпеки – був підписаний Будапештський меморандум. Країна-окупантка Росія порушила свої зобов'язання в рамках документа, коли в 2014 році окупувала Крим і Донбас.

Інші новини:

РНБО ядерна зброя Олексій Данілов
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