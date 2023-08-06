'Червоні лінії вже пройдені': РФ не готова до застосування ядерної зброї - Сунгуровський

Йти на шантаж, використовуючи для цього не тільки ядерну зброю, а й атомні електростанції – це в стилі РФ, підкреслив Сунгуровський.

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Сунгуровський вважає, що РФ не готова до застосування ядерної зброї / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Кабінет міністрів виділив 40 мільярдів гривень на 2023 рік для інвестицій в українських виробників безпілотників. Основну частку займуть розвідувальні ударні комплекси великої дальності. І там буде потрібно досить багато коштів для рухових установок, навігаційної апаратури тощо. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Будь-яка військова мета на території Росії для України є можливою метою, оскільки йде війна. У Росії ж не задаються питанням, чи мають там право завдавати удару по Україні чи ні. Як я вже говорив, поки ми змушені йти на умови західних країн, які обмежують нас як в дальності ураження, так і місцезнаходження цих цілей, особливо на території через острах прямого конфлікту з РФ як власницею ядерної зброї", - сказав він.

Як зазначив Сунгуровський, саме звідси виникають ось ці страхи, хоча червоні лінії вже кілька разів були пройдені. А це говорить про те, що Росія сама не готова до застосування ядерної зброї.

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"Йти на шантаж і опосередковану ядерну загрозу, використовуючи для цього шантажу не тільки ядерну зброю, а й атомні електростанції – це в стилі Росії. У шантажі Росія досягла успіху, і на це ведуться західні партнери, хоч прекрасно знають, що це – просто шантаж. Але оскільки ризик такий є, вони намагаються будь-якими способами його уникнути. А ми опиняємося в невигідній ситуації, коли змушені погоджуватися на ті умови, на яких нам надають зброю, оскільки власних джерел для поповнення у нас поки немає", - підкреслив директор військових програм Центру Разумкова.

Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

Ядерний шантаж з боку РФ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зауважив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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