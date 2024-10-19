Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни підірвали міст на півдні України: в "Атеш" розкрили, до чого готується ворог

Руслана Заклінська
19 жовтня 2024, 16:30
1458
У бік річки Дніпро перемістили близько 1000 російських окупантів, розповіли партизани.
Росіяни підірвали міст на півдні України: в 'Атеш' розкрили, до чого готується ворог
У бік річки Дніпро перемістили близько 1000 окупантів / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти підірвали міст через річку Конка в Херсонській області та перекинули сили. Війська РФ, ймовірно, готуються до наступу ЗСУ. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

За даними руху, міст через в Олешках знищили 18 жовтня. Агент "Атеш" із 61-ї бригади морської піхоти РФ заявив, що такі дії можуть бути пов’язаними з підготовкою російських військ до українського наступу на Херсонщині.

"Військовослужбовці зазначеної бригади раніше неодноразово отримували розвідінформацію про можливий наступ українських сил. Повідомляється також, що всі підрозділи в глибині до 15 км були переведені в повну бойову готовність. Це також підтверджує інформацію наших агентів із Херсонської області про переміщення близько 1000 російських військовослужбовців у бік річки Дніпро", - зазначили в "Атеш".

відео дня

Партизани додали, що окупанти вочевидь серйозно розглядають ймовірність наступу Сил оборони України на цьому напрямку. Адже без вагомих причин росіяни не підривали б стільки важливих мостів.

"Однак, це залишається лише однією з версій. Окупанти могли підірвати міст з іншої, поки незрозумілої, причини. Агенти нашого руху у складі ЗС РФ продовжують фіксувати активність путінської армії. Вся їхня інформація оперативно передається Силам оборони України", - додали в русі.

Росіяни підірвали міст на півдні України: в 'Атеш' розкрили, до чого готується ворог
Підірваний міст в Олешках / Фото: Атеш

Рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Ситуація на півдні України - останні новини

Нагадаємо, російські війська на півдні постійно обстрілюють позиції Сил оборони України, але значного накопичення сил для масштабного наступу не спостерігається. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, найбільш напружені ділянки — між Приютним і Великою Новосілкою, поблизу Оріхового та Гуляйполя, а також на Херсонському напрямку, де росіяни намагаються контролювати острови в гирлі Дніпра.

Також російські війська активізували спроби захопити острови на Дніпрі, заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Ворог тисне на правий берег та обстрілює цивільних, проте українські сили дають жорстку відсіч.

Партизани руху "Атеш" повідомляють, що російське угруповання військ "Дніпро" приховує реальні втрати в боях за Дніпровські острови. Агент "Атеш" у 18-й армії зазначає, що на острови відправляють непідготовлених новобранців і строковиків, які стають легкою мішенню та часто гинуть на підходах.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні російські війська Херсонська область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Більше
Росіяни підірвали міст на півдні України: в "Атеш" розкрили, до чого готується ворог

Росіяни підірвали міст на півдні України: в "Атеш" розкрили, до чого готується ворог

16:30Україна
Росіяни можуть піти в обхід Куп'янська: Жмайло дав важливий прогноз нового наступ РФ

Росіяни можуть піти в обхід Куп'янська: Жмайло дав важливий прогноз нового наступ РФ

15:39Ексклюзиви
У Франції підтримали План перемоги Зеленського і заговорили про переговори з РФ

У Франції підтримали План перемоги Зеленського і заговорили про переговори з РФ

14:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Ампутувати до плеча": що сталося з відомою українською акторкою - деталі

"Ампутувати до плеча": що сталося з відомою українською акторкою - деталі

Знайти 3 відмінності між картинками зможе лише найуважніший: складна загадка для розумників

Знайти 3 відмінності між картинками зможе лише найуважніший: складна загадка для розумників

Що означає знак дві автівки та переплетені стрілки: нововведення для водіїв

Що означає знак дві автівки та переплетені стрілки: нововведення для водіїв

До України мчить похолодання: синоптик розповіла, коли чекати на перший сніг

До України мчить похолодання: синоптик розповіла, коли чекати на перший сніг

"Ти солдат - іди копай!": після скандалу завод Steko призупинив роботу через рейди ТЦК

"Ти солдат - іди копай!": після скандалу завод Steko призупинив роботу через рейди ТЦК

Останні новини

16:53

На рахунку – сотні окупантів: на фронті загинув легендарний оператор дронів ЗСУ

16:42

Для чого КНДР передає РФ свою армію: у Франції видали тривожну заяву

16:30

Росіяни підірвали міст на півдні України: в "Атеш" розкрили, до чого готується ворог

15:58

Ворог спробує "притиснути" ЗСУ до річки: експерт про загрозу захоплення РФ великого міста

15:43

Закуска на ульот: фаршировані яйця за кілька хвилин - абсолютно новий рецептВідео

Росію перемогти реально, Україна здатна занурити її в хаос – ЗагороднійРосію перемогти реально, Україна здатна занурити її в хаос – Загородній
15:39

Збереже тепло: "таємний" перемикач на дверях та вікнах з металопластикуВідео

15:39

Росіяни можуть піти в обхід Куп'янська: Жмайло дав важливий прогноз нового наступ РФЕксклюзив

15:13

"Вдалий піар-хід": з'явилися чутки, що новий роман Лесі Нікітюк фейковий

14:55

У Франції підтримали План перемоги Зеленського і заговорили про переговори з РФВідео

Реклама
14:48

"Рекорд" за останні 7 років: в Україні різко зросла ціна популярний фрукт

14:42

Як їсти піцу ззідно з етикетом - ножем і виделкою чи рукамиВідео

14:42

ЗСУ вперше збили російську ракету Х-69 з касетною бойовою частиною

14:00

Що буде з Куп'янськом і які плани у РФ щодо Харкова: інтерв'ю з Дмитром Жмайлом

13:57

В Україні можуть розмістити ракети Tomahawk: експерт про важливий пункт Плану перемогиВідео

13:49

Базилік ростиме цілий рік: як отримати цілу плантацію всього за 10 гривеньВідео

13:44

Окупанти всю ніч атакували Україну, запустили понад 100 дронів і ракет: деталіФото

13:34

Так робить більшість: чому не варто тримати руку на важелі перемикання передач

13:27

Лорак смачно оскандалилася фальшивим і слабким співомВідео

13:24

"Дайте йому грошей": росіяни атакували Максима Галкіна - що сталося

12:51

Майор РФ злетів у повітря: у Луганську підірвали авто разом із військовим-окупантом

Реклама
12:46

Чекати залишилось не довго: відомо, коли Україна отримає перші Mirage 2000

12:33

"Я давно вже така": колишня дружина Володимира Остапчука публічно підколола його

12:20

"Готові по Ірану влупити": Загородній оцінив, чого чекати від президентства Трампа

12:03

Чим замінити вершкове масло у випічці: 5 найкращих варіантів, які зроблять смак ідеальним

12:02

Участь військ КНДР у війні: у Конгресі США заявили про "червону лінію для НАТО"

11:44

Є руйнування і багато уламків: нові подробиці удару дронів РФ по КиєвуФотоВідео

11:33

Гороскоп Таро на листопад 2024: Козерогам - зміни, Водоліям - сварка, Рибам - розставанняВідео

11:30

"Просто вони окремо": Потап і Настя Каменських приховують своє розставання - журналістка

11:23

ЗСУ відкинули ворога на Харківщині, але росіяни просунулись на іншому напрямку

10:50

Китайський гороскоп на завтра 20 жовтня: Кроликам - проблеми в сім'ї, Коням - грандіозний роман

10:25

Дрони атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ: сталося загорянняВідео

10:11

Гороскоп Таро на листопад 2024: Терезам - криза, Скорпіонам - прогрес, Стрільцям - успіх

09:59

РФ атакувала об’єкти енергетики у 2 областях: вводяться графіки аварійних відключень світла

09:59

Карта Deep State онлайн за 19 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:42

Окупанти вдарили по житловому секторі в Одесі: які наслідкиФото

09:17

"Може впасти за лічені дні": РФ намагається швидше захопити важливе місто на Донеччині – WSJ

09:03

Гороскоп Таро на листопад 2024: Ракам - здійснення бажання, Левам - вибір, Дівам - стабільністьВідео

08:51

Вигідно для РФ: як Путін спонукає Захід чинити тиск на Україну - ISW

08:10

Росіяни несуть нову "сенсаційну новину"Погляд

07:37

РФ вдарила дронами по Києву: уламок залетів в квартиру, поранена жінка

Реклама
07:10

Лише справжній детектив знайде 3 відмінності – треба впоратися за 21 секунду: складна загадка

06:30

Залишилося кілька днів: скоро країну атакує майже 5-бальна магнітна буря

06:10

Про МСЕК, державні монополії і ветеранівПогляд

05:59

Таємний син Алсу з'явився на публіці

05:58

Гороскоп на завтра 20 жовтня: Ракам - великий куш, Скорпіонам - захоплюючі несподіванки

05:36

Урожай здивує щедрістю: коли садити цибулю на зиму у 2024 році - "золоті дні"Відео

05:07

Помиляється під час укладки майже кожна: простий трюк для об'єму волосся

04:52

Російський композитор Ігор Крутой зганьбився перед Ларою Фабіан

04:30

Що означає знак дві автівки та переплетені стрілки: нововведення для водіїв

03:45

Більше павутини вдома не буде: 3 найкращі способи, як відлякати павуків

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти