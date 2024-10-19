Росіяни підірвали міст на півдні України: в 'Атеш' розкрили, до чого готується ворог

У бік річки Дніпро перемістили близько 1000 російських окупантів, розповіли партизани.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-vzorvali-most-na-yuge-ukrainy-v-atesh-raskryli-k-chemu-gotovitsya-vrag-10606829.html Посилання скопійоване

У бік річки Дніпро перемістили близько 1000 окупантів / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти підірвали міст через річку Конка в Херсонській області та перекинули сили. Війська РФ, ймовірно, готуються до наступу ЗСУ. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

За даними руху, міст через в Олешках знищили 18 жовтня. Агент "Атеш" із 61-ї бригади морської піхоти РФ заявив, що такі дії можуть бути пов’язаними з підготовкою російських військ до українського наступу на Херсонщині.

"Військовослужбовці зазначеної бригади раніше неодноразово отримували розвідінформацію про можливий наступ українських сил. Повідомляється також, що всі підрозділи в глибині до 15 км були переведені в повну бойову готовність. Це також підтверджує інформацію наших агентів із Херсонської області про переміщення близько 1000 російських військовослужбовців у бік річки Дніпро", - зазначили в "Атеш".

відео дня

Партизани додали, що окупанти вочевидь серйозно розглядають ймовірність наступу Сил оборони України на цьому напрямку. Адже без вагомих причин росіяни не підривали б стільки важливих мостів.

"Однак, це залишається лише однією з версій. Окупанти могли підірвати міст з іншої, поки незрозумілої, причини. Агенти нашого руху у складі ЗС РФ продовжують фіксувати активність путінської армії. Вся їхня інформація оперативно передається Силам оборони України", - додали в русі.

Підірваний міст в Олешках / Фото: Атеш

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Ситуація на півдні України - останні новини

Нагадаємо, російські війська на півдні постійно обстрілюють позиції Сил оборони України, але значного накопичення сил для масштабного наступу не спостерігається. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, найбільш напружені ділянки — між Приютним і Великою Новосілкою, поблизу Оріхового та Гуляйполя, а також на Херсонському напрямку, де росіяни намагаються контролювати острови в гирлі Дніпра.

Також російські війська активізували спроби захопити острови на Дніпрі, заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Ворог тисне на правий берег та обстрілює цивільних, проте українські сили дають жорстку відсіч.

Партизани руху "Атеш" повідомляють, що російське угруповання військ "Дніпро" приховує реальні втрати в боях за Дніпровські острови. Агент "Атеш" у 18-й армії зазначає, що на острови відправляють непідготовлених новобранців і строковиків, які стають легкою мішенню та часто гинуть на підходах.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред