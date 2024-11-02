'Ризик втратити велику кількість територій': невтішний сценарій від лейтенанта ЗСУ

Російські окупанти активно штурмують українські позиції на Курахівському напрямку, намагаючись обійти місто з півночі.

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РФ намагається обійти Курахове з півночі / Колаж: Главред, фото: Council on Foreign Relations, 71 бригада ДШВ

Що сказав лейтенант ЗСУ:

Росіяни намагаються обійти Курахове з півночі

Ворог зайшов на околиці Максимівки

Україна ризикує втратити велику кількість територій

Ситуація навколо міста Курахове сильно загострюється. Ворог намагається обійти населений пункт з півночі. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Після взяття Селидового росіяни почали кидати більшість ресурсів у Новодмитрівку та тиснуть з півдня зі сторони Ясної Поляни.

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"Якщо вже зараз не вживати заходів, то нічого хорошого там не буде. Це загрожує втратою не тільки міста, а і великої кількості територій", - написав "Алекс".

Він також акцентував на тому, що ворог вже зайшов на околиці Максимівки. Російська піхота намагається просуватися, щоб закріпитися у населеному пункті.

Що відомо про місто Курахове / Інфографіка: Главред

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що у Донецькій області тривають важкі бої вже 2 роки, там великі руйнування і максимальне скупчення ворожих сил, при цьому обстановка склалася складна, і вона загрожує обороні.

Командир роти охорони 5 окремої штурмової бригади Збройних сил України Євген Мартинець повідомив, що армія країни-агресорки Росії "просочується" малими групами - по 1-2 людини, у напрямку міста Часів Яр в Донецькій області.

Крім того, в DeepState повідомляли, що російські окупанти зайшли в село Богоявленка та в місто Селидове в Донецькій області. Вони вже почали розвішувати свої прапори.

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