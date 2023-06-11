Рівень ракетної загрози дуже високий: РФ вивела в море ракетоносій з "Калібрами"

Українців закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги, переходити в укриття та не забувати про правило "двох стін".

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Окупанти вивели на бойове чергування ракетоносій із "Калібрами"/ Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Міноборони РФ

У неділю, 11 червня, російські окупаційні війська вивели на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами типу "Калібр". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений "Калібрами". Загальна кількість ворожого угрупування в Чорному і Азовському морях – 12 і 1 корабель, відповідно", - йдеться в повідомленні.

Як наголосили у командуванні, рівень ракетної загрози дуже високий.

Українців закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги, переходити в укриття та не забувати про правило "двох стін".

Ракетний терор росіян

Як повідомляв Главред, 8 червня російські окупанти вдарили ракетами по Умані на Черкащині. На місці "прильоту" почалася пожежа. Загарбники влучили в промисловий об'єкт та автомийку. В результаті обстрілу постраждало мінімум 8 людей. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Також у ніч на 4 червня російські окупанти намагалися завдати ракетного удару по Києву, але всі повітряні цілі були збиті на далеких підступах до міста, тому жителі столиці не чули вибухів.

Окрім того, 3 червня російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Над містом одразу піднявся стовп густого диму. У місцевих жителів повилітали вікна, а на вулиці вони почали знаходити уламки. Згодом стало відомо, що вибух стався в 2-поверховому будинку в Підгородненській громаді Дніпровського району. РФ вдарила по передмістю Дніпра ракетою "Іскандер-К".

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що російські окупанти вбили ракетою дворічну дівчинку. Також внаслідок ракетного удару постраждали 22 людини, зокрема, п'ятеро дітей. Троє неповнолітніх у важкому стані, кажуть медики.

Дивіться відео про страшні деталі удару РФ по будинках під Дніпром:

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