Шольц хоче переконати Путіна вивести війська з України

Канцлер Німеччини заявив, що подзвонить диктатору найближчим часом. У Кремлі стверджують, що переговори Шольца і Путіна не заплановані.

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Олаф Шольц планує найближчим часом зателефонувати Путіну / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує незабаром поговорити телефоном з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щоб закликати його вивести російські війська з України. Про це Шольц сказав 10 червня, виступаючи на з'їзді німецької протестантської церкви в Нюрнберзі.

"Я планую зробити це знову найближчим часом. Нерозумно змушувати Україну схвалювати і приймати напад, який скоїв Путін, і що частини України просто так стали російськими", - цитує Reuters канцлера Німеччини.

Шольц додав, що працюватиме над тим, щоб не втягнути НАТО у війну.

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Тим часом прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив агентству ТАСС, що в даний час в графіку Путіна жодних переговорів з Шольцем не заплановано.

Заяви Шольца про війну Росії проти України

Канцлер ФРН Олаф Шольц говорив, що розв'язана країною-окупантом Росією війна проти України зайшла в глухий кут. За його словами, західний світ не буде тиснути на Київ, щоб Україна йшла на компроміс з Москвою. Він закликав Путіна вивести війська з території Української держави, щоб можна було запустити діалог.

Також Шольц заявляв, що він не вірить у швидке завершення війни в Україні та не виключив реалізації сценарію затяжних бойових дій. При цьому він упевнений: мир в Україні неможливий, доки Росія не забере свої війська.

Крім того, глава уряду Німеччини Шольц розповів, що він продовжує спілкуватися з Путіним телефоном. Іноді вони говорять без перекладача, а Путін поводиться підкреслено ввічливо.

Наприкінці травня 2023 року Шольц заявляв, що має намір "у потрібний час" зателефонувати Путіну. Берлін дотримується точки зору, згідно з якою справедливий мир в Україні передбачає виведення російських окупаційних військ. Не можна допустити реалізації сценарію замороженої війни.

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