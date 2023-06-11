Шольц хоче переконати Путіна вивести війська з України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує незабаром поговорити телефоном з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щоб закликати його вивести російські війська з України. Про це Шольц сказав 10 червня, виступаючи на з'їзді німецької протестантської церкви в Нюрнберзі.
"Я планую зробити це знову найближчим часом. Нерозумно змушувати Україну схвалювати і приймати напад, який скоїв Путін, і що частини України просто так стали російськими", - цитує Reuters канцлера Німеччини.
Шольц додав, що працюватиме над тим, щоб не втягнути НАТО у війну.
Тим часом прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив агентству ТАСС, що в даний час в графіку Путіна жодних переговорів з Шольцем не заплановано.
Заяви Шольца про війну Росії проти України
Канцлер ФРН Олаф Шольц говорив, що розв'язана країною-окупантом Росією війна проти України зайшла в глухий кут. За його словами, західний світ не буде тиснути на Київ, щоб Україна йшла на компроміс з Москвою. Він закликав Путіна вивести війська з території Української держави, щоб можна було запустити діалог.
Також Шольц заявляв, що він не вірить у швидке завершення війни в Україні та не виключив реалізації сценарію затяжних бойових дій. При цьому він упевнений: мир в Україні неможливий, доки Росія не забере свої війська.
Крім того, глава уряду Німеччини Шольц розповів, що він продовжує спілкуватися з Путіним телефоном. Іноді вони говорять без перекладача, а Путін поводиться підкреслено ввічливо.
Наприкінці травня 2023 року Шольц заявляв, що має намір "у потрібний час" зателефонувати Путіну. Берлін дотримується точки зору, згідно з якою справедливий мир в Україні передбачає виведення російських окупаційних військ. Не можна допустити реалізації сценарію замороженої війни.
Інші новини: