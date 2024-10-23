РФ окупувала село на Донбасі та просунулася біля 5 населених пунктів - DeepState

Новосадове вже було окуповане, але 24 жовтня 2022 року ЗСУ звільнили його.

https://glavred.net/ukraine/rf-okkupirovala-selo-na-donbasse-i-prodvinulas-vozle-5-naselennyh-punktov-deepstate-10607756.html Посилання скопійоване

Новосадове вже було окуповане РФ, але ЗСУ його звільнили / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap.live

Коротко:

Окупанти знову захопили село Новосадове

У РФ є просування біля п'яти населених пунктів

У Генштабі не повідомляли про окупацію ще одного села армією РФ

Армія РФ окупувала село Новосадове Донецької області, яке розташоване на кордоні Донецької та Луганської областей. Про це 23 жовтня заявили аналітики моніторингового каналу DeepState.

відео дня

Ворожі війська також просунулися біля п'яти населених пунктів:

у селі Кругляківці в Куп'янському районі Харківської області;

біля Богоявленки у Волноваському районі Донецької області;

біля Зоряного та Селидового в Покровському районі;

Новодмитрівки в Краматорському районі.

Довідка. Станом на 2018 рік у Новосадовому не було людей, які б там постійно проживали. Село вже було окуповане під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але 24 жовтня 2022 року ЗСУ звільнили його.

Новосадове на карті / deepstatemap.live

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться, що на Краматорському напрямку було відбито спробу РФ просунутися вперед у напрямку населеного пункту Бондарне.

Основні зусилля ворог зосередив на Покровському напрямку, тут, протягом цієї доби, агресор 40 разів атакував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Миролюбівка, Луч, Лисівка, Селидове. Силами оборони відбито 34 штурмові дії противника, шість бойових зіткнень тривають досі.

За попередніми підрахунками, окупанти на цьому напрямку втратили 168 військовослужбовців убитими та 197 - пораненими. Знищено танк, чотири бойові броньовані машини, три артсистеми, шість автомобілів і чотири мотоцикли. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще чотирьом артилерійським системам, трьом авто та чотирьом бойовим броньованим машинам противника.

На Курахівському напрямку загарбник теж доволі активний - на цей час доби зафіксовано 35 ворожих атак поблизу Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки. Наші захисники зупинили 21 з них. Бої тривають на 14 локаціях.

Ситуація на фронті - останні новини

Після успіхів на Донеччині російські окупаційні війська можуть спробувати захопити Запоріжжя. Про це пише The Economist із посиланням на неназваного українського чиновника.

"Ситуація на полі бою в Україні все ще виглядає похмуро. Росія досягає значного прогресу в одночасному наступі на кількох напрямках уздовж 1000-кілометрової лінії фронту попри приголомшливо високі втрати, які, за американськими оцінками, вже перевищили 600 тисяч убитих і поранених", - ідеться в статті.

Перші військові КНДР прибудуть до Курської області вже 23 жовтня 2024 року. Про це заявив начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов. Північнокорейські солдати мають поповнити сили РФ, щоб протидіяти Силам оборони України в Курській області РФ.

Представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив, що російські окупанти активізували штурмові дії на Півдні, зокрема на Придніпровському напрямку, намагаючись окупувати острови, щоб ще більше загрожувати Херсону.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред