Зеленський видав заяву про перемовини із РФ: які три аспекти свідчитимуть про готовність

Володимир Зеленський також зазначив про "великий вплив" Курської операції.

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Коли РФ вимагатиме переговори / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Готовність країни-агресорки Росії до перемовин з Україною про припинення війни залежить від виборів у США та ще кількох аспектів. Про це під час спілкування з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент України заявив, що по-перше, Росія буде спостерігати за політикою США щодо питання припинення війни. А американські союзники, на думку Зеленського, швидко продемонструють свою позицію. Він запевнив, що кандидати на пости президента США Дональд Трамп та Камала Гарріс дали "позитивну" інформацію під час перемовин з українським лідером, передає LIGA.net.

"Я вважаю, що вони не будуть чекати до січня: вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть", - сказав Зеленський. відео дня

Які пункти перемоги України у Зеленського / Інфографіка: Главред

По-друге, сигнал від Росії щодо енергетики та вільного судноплавства також буде означати готовність до завершення війни. По-третє, зараз ведеться робота з країнами Глобального Півдня. На них, як зазначив президент, мала "великий вплив" Курська операція. Це стало сигналом для союзників про стан армії Росії, яка вже кілька місяців не може витіснити українських військових із території РФ.

Переговори РФ та України - що відомо

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав умову переговорів з Росією. За його словами, суть плану перемоги полягає в демонстрації того, що Україна отримує від Заходу сучасну зброю і готова її використовувати, якщо Росія не зупинить агресію.

У Франції підтримали План перемоги Зеленського і заговорили про переговори з РФ. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро наголосив на важливості подальшої підтримки України в різних сферах. Водночас він додав, що Україна має сама вирішувати, коли починати переговори про мир.

У НАТО зробили заяву про перемовини Зеленського і Путіна. Марк Рютте зазначив про те, що західний світ надає військову підтримку українській державі, щоб була можливість надати відсіч російським окупантам. Блок не дасть змоги Путіну добитися своїх "цілей" в Україні.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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