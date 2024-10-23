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РФ націлилась на велике прифронтове місто: The Economist розкрило плани росіян

Юлія Закрепа
23 жовтня 2024, 01:50оновлено 23 жовтня, 02:35
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Російська армія намагається оточити Покровськ - ситуація на фронті погіршується.
РФ націлилась на велике прифронтове місто: The Economist розкрило плани росіян
Ситуація на фронті загострюється / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр ДШВ, 22 окерма механізована бригада

Після успіхів у Донецькій області російські окупаційні війська можуть спробувати захопити Запоріжжя.

"Ситуація на полі бою в Україні все ще виглядає похмуро. Росія досягає значного прогресу в одночасному наступі на кількох напрямках вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, попри приголомшливо високі втрати, які, за американськими оцінками, вже перевищили 600 тисяч убитих та поранених", - йдеться у статті The Economist із посиланням на неназваного українського високопосадовця.

Видання зазначає, що російська армія намагається оточити Покровськ, який є важливим логістичним вузлом на сході України. Водночас окупаційні війська просуваються далі на південь після захоплення висоти навколо Вугледару.

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За інформацією співрозмовника журналістів, наступною ціллю загарбників може стати Запоріжжя. Джерело також припускає, що росіяни, ймовірно, вже повернули контроль над приблизно половиною територій у Курській області РФ, які Україна захопила в серпні цього року.

Ситуація на фронті - останній новини

Нагадаємо, що українські військові прорвали кордон РФ на новому напрямку. На відеозаписах помітний новий прорив у Курській області четверга, схоже, зображені броньовані вантажівки Kirpi турецького виробництва, які популярні серед української морської піхоти.

Стало відомо, що ЗСУ зачистили Кругляківку біля Куп'янська. Операція з повернення контролю над важливим для оборони Куп'янська населеним пунктом тривала з 7 до 14 жовтня 2024 року, повідомили у пресслужбі ГУР. Ворог чинив опір, намагався контратакувати, але зазнав поразки.

Росіяни можуть піти в обхід Куп'янська та оточити місто. Дмитро Жмайло повідомив, що російські окупанти намагатимуться просунутися не до Осколу, а в напрямку північного плацдарму – до Ківшарівки, Куп'янська-Вузлового, Куп'янська, Піщаного і Петропавлівки.

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