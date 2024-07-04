РФ обстріляла 6 аеродромів України: росіяни намагаються вистежити F-16

За червень ворог здійснив 6 масованих комбінованих ударів по летовищах України.

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Ворог намагається знищити F-16 / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео

Заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що росіяни намагаються моделювати систему ударів, щоб перевірити наявність літаків F-16 в Україні.

"За червень ворог здійснив 6 масованих комбінованих ударів по летовищах України. На початку цього тижня Нідерланди оприлюднили лист в якому зазначили, що вони дозволяють передачу 24 винищувачів F-16. Тому Росія зараз активно пробує змінювати підходи, щоб перевірити, чи працюють ці літаки в повітряному просторі України", - пояснив Храпчинський в ефірі телеканалу "Еспресо".

Авіаційний експерт зауважив, що після перших офіційних повідомлень щодо можливого отримання Україною літаків F-16, ворог здійснив ракетний обстріл, запустивши дві ракети Х-101 з акваторії Каспійського моря.

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"Росіяни намагаються зрозуміти, чи є в Україні літаки F-16. Тобто ворог намагається моделювати систему ударів та перевірити реакцію України на ці удари", - додав Храпчинський.

Хто такий Анатолій Храпчинський? Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.

Що відомо про винищувач F-16 / Инфографика: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача F-16 Україні: останні новини

Нагадаємо, що у Defense Express заявили про передачу 24 винищувачів F-16 Україні. Валерій Рябих повідомив, що нині юридичних перепон немає, тож Нідерланди готові передати Україні 24 винищувачів F-16 і 7 двигунів до них. Поява F-16 забезпечила б захист міст, які зараз потерпають від КАБів.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про терміни отримання винищувачів F-16. Під час зустрічі із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, обговорили питання літаків - стало відомо, що українські військові вже найближчим часом отримає винищувачі F-16.

РФ б'є по авіабазі ЗСУ, де можуть розгорнути F-16. Журналісти Reuters пишуть, що прибуття перших літаків F-16 в Україну очікується вже в липні, водночас українські офіційні особи не розкривають, де базуватимуться F-16. Удари росіян спричиняють "певні труднощі", проте не завадять доставці F-16.

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