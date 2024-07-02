РФ б'є по авіабазі ЗСУ, де можуть розгорнути F-16: у Reuters дізналися деталі

Україна готується до розгортання перших F-16, на знищення яких буде націлена РФ.

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Україна незабаром отримає F-16 / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Українська авіабаза в Старокостянтинові Хмельницької області, де розташовується 7-а бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, є ціллю постійних атак російських окупаційних військ.

Як ідеться в матеріалі Reuters, атака РФ 27 червня на авіабазу в Старокостянтинові стала яскравим нагадуванням про виклики, з якими зіштовхується Київ, відновлюючи свої виснажені Військово-повітряні сили і готуючись до розгортання перших F-16 американського виробництва - винищувачів, на знищення яких націлюватиметься Росія.

Журналісти пишуть, що прибуття перших літаків F-16 в Україну очікується вже в липні, водночас українські офіційні особи не розкривають, де базуватимуться F-16. Однак після удару по Старокостянтинову 27 червня Москва заявила, що її війська завдали ударів по "аеродромній інфраструктурі України, яка планується для розміщення літаків західних країн".

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Удари росіян спричиняють "певні труднощі", проте не завадять доставці F-16 або використанню цих винищувачів на полі бою, посилається Reuters на неназваного спікера Повітряних сил.

Удари по аеродромах свідчать, що росіяни, ймовірно, б'ють по інфраструктурах українських авіабаз, злітно-посадкових смугах та об'єктах-укриття, щоб ускладнити можливості для зльотів F-16. А коли прибудуть самі літаки, то й вони стануть цілями, додає агентство.

На думку фахівця британського Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Джастіна Бронка, українські військові, які відчувають дефіцит боєприпасів до систем ППО, ймовірно, будуть змушені переміщати цінні літаки F-16 між різними аеродромами в Україні.

"Будь-яке покриття ППО, засноване на наземних системах протиповітряної оборони, можна перенаситити [і пробити], якщо росіяни достатньо подбають про те, щоб випустити достатню кількість ракет по одній цілі", - попереджає експерт.

Reuters нагадує, що авіабаза в Старокостянтинові постійно перебуває під ударами росіян з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, зокрема її часто атакують безпілотники та гіперзвукові ракети.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні F-16 - останні новини за темою

Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія цього літа планують відправити до Києва понад 60 літаків F-16 американського виробництва.

31 травня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що датські винищувачі F-16 незабаром доставлять в Україну.

Бельгія поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже до кінця року. Про це заявила міністр закордонних справ Хаджа Лабіб.

Міністр оборони країни Кайса Оллонгрен повідомила, що Україна зможе використовувати надані Нідерландами винищувачі F-16 для нанесення ударів по цілях на території країни-агресора Росії.

/ Инфографика: Главред

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